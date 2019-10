La integración de Arica Carter, una asignatura pendiente del Al-Qázeres

Cuando se conoció el calendario, en el Nissan Al-Qázeres Extremadura hubiesen firmado sí o sí llegar a la tercera jornada con un balance de una victoria y una derrota. Tanto Lointek Gernika como IDK Gipuzkoa, sus dos primeros rivales, están un escalón por encima en la Liga Femenina, al menos en teoría. Sin embargo, el triunfo del viernes ante las donostiarras permite afrontar con un plus de optimismo la cita de mañana ante el Mann Filter, de nuevo en el pabellón Serrano Macayo. Pero eso no quiere decir que no haya problemas.

Uno de ellos se llama Arica Carter. En el club se frotaban las manos este verano cuando las Phoenix Mercury la ficharon: uno no puede estar equivocado si la WNBA se fija en una de tus jugadoras. Sin embargo, cuando ha arrancado la competición oficial la base-escolta norteamericana ha firmado dos pésimos encuentros. Es muy pronto, pero por ahora presenta uno de los peores expedientes estadísticos de la competición: solo 6 canastas tras 24 tiros (4/13 en los de dos y 2/11 en triples, aparte de 2/4 en triples) y una molesta propensión a cometer faltas (8 en 44 minutos en pista). Tampoco se ha distinguido por pasar bien el balón: 2 asistencias y 5 pérdidas en total. El resultado es un -2,5 de valoración media que, salvo catástrofe, mejorará.

Ricardo Vasconcelos espera como es lógico más de ella, pero le mantiene su absoluta confianza. Sabe que el proceso para una jugadora que nunca ha pisado una liga europea puede ser lento. Eso sí: le dio un ‘toque de atención’ ante el IDK Gipuzkoa cuando no fue titular en la segunda parte.

El Mann Filter, un teórico rival en la lucha por la salvación, espera mañana en el segundo de los tres partidos en nueve días que dicta el calendario. El intenso ciclo se completará el domingo en la pista del Clarinos Tenerife.