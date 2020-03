Javier Cienfuegos suma el noveno título de invierno

Estoy bastante contento, ya que el objetivo era revalidar el título». Javier Cienfuegos suma y sigue. El martillista montijano conseguía ayer su noveno entorchado nacional de lanzamientos largos de invierno en Motril. Una mejor marca de 76,13 le dio el nuevo éxito al extremeño, insaciable en su tarea anual de imponer su particular ley. Se cumplieron todos los pronósticos.

Cienfuegos ejercía de particular analista en declaraciones a este diario. «Estamos un poco más lentillos de lo normal porque nos encontramos ahora en época de carga, pero en el calentamiento me he encontrado muy bien, además de que hacía una buena temperatura. La gasolina te llega hasta donde te llega, y a partir del tercer tiro estaba ya que no podía. Esto nos hace pensar que va todo muy bien. Vale más el 76 de ahora que el 77 que hice en Montijo», resumió. «Estoy muy contento, todo va perfecto, por el buen camino», enfatizó el recordman nacional y dominador absoluto del martillo, que tiene en esta temporada otra gran reválida con su participación en los Juegos de Tokio en verano.

Mientras, la también discípula de Antonio Fuentes Natalia González fue décima en la categoría femenina, con un mejor tiro de 41.10.