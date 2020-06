Julio Cobos, satisfecho con la evolución de los jugadores del Cacereño

Tres semanas de preparación lleva ya el Cacereño y, por delante, otras tres antes de enfrentarse el 19 de julio al Coria en el Romano en la segunda de las semifinales del playoff exprés por el ascenso a Segunda B. «Tiempo suficiente para prepararse», dice Julio Cobos como un mantra muchas veces utilizado desde que volvió al trabajo tras el confinamiento. La evolución de los futbolistas «está siendo buena», reconoce el técnico, aunque con los problemas habituales tras la larga inactividad. «Peor incluso que en una pretemporada», apostilla, «porque aunque los futbolistas no jueguen o entrenen, siempre hacen otras cosas y ahora han estado en sus casas con una actividad muy limitada durante más de dos meses».

Hay mucho margen de mejora, repite, en una plantilla donde la única incidencia son los problemas en el cuádriceps de Renterno, «entre algodones». Gustavo ya entrena con total normalidad con el grupo, que descansa este fin de semana para volver a pisar el césped del Príncipe Felipe el lunes.

Una de las grandes incógnitas en las tres semanas que quedan de preparación es si se podrá jugar algún amistoso, «algo recomendable», señala el técnico de Valdehornillos, que no obstante cree que no pasará nada si no se juega, pues al playoff todos llegarán en las mismas condiciones.

Una baja sensible del Cacereño para enfrentarse al Coria es la de Teto, sancionado por acumulación de amarillas. «Teto es muy importante para nosotros, lo ha sido toda la temporada, es muy bueno en el uno contra uno, pero si él no puede jugar, hay otros compañeros que lo harán igual de bien. Esperemos no echarlo de menos», añade el preparador, que, no obstante, asegura que no le gusta acordarse de los que no pueden jugar. No quiere que sea una excusa de nada.

Esta próxima semana el Cacereño tiene previsto informar de los días y horas para retirar las entradas para el encuentro ante el Coria, que serán gratuitas para los abonados del club. Para los no abonados el precio es de 10 euros. El conjunto verde dispone de 1.800 entradas, cuando sus abonados son algo más de mil.