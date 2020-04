El largo exilio sin pádel

El 2020 debía ser un año muy especial para Paula Josemaría. Al menos así había empezado, ya que junto a Marta Marrero, la número uno del ranking mundial (la extremeña es la quinta), se había alzado con la victoria en el primer –y hasta ahora único– torneo de la temporada del World Padel Tour, el Marbella Master. Pero en la ecuación no entraba el coronavirus, que ha obligado a la moralejana a colgar la pala… temporalmente. «Ya ni me acuerdo de cuándo fue la última vez que cogí la pala», señala con buen humor, «que yo recuerde nunca había estado tanto tiempo sin entrar en una pista para jugar al pádel».

Tiene Josemaría (Moraleja, 31 de octubre de 1996) muchas ganas de volver a disfrutar de su pasión («a mi el pádel es algo que me encanta y lo echo mucho de menos»), aunque deberá seguir esperando. El plan de desescalada no ha resuelto todas las dudas y los jugadores de pádel no saben si la semana que viene podrán empezar a entrenarse en las pista.

Lo que sí es seguro es que los torneos de Vigo y Alicante, este último debía estar jugándose justo ahora, no se han disputado. Tampoco el de Oviedo, programado para mayo. En un principio los dos primeros se trasladaron a nuevas fechas en septiembre y noviembre, pero ahora el Wolrd Padel Tour está preparando un nuevo calendario. «Quedan gran cantidad de torneos y ojalá vaya todo bien para que podamos disputarlos, aunque se acumulen a final de temporada2, dice la extremeña, con ganas de volver a la pista para jugar y seguir celebrando victorias como la de Marbella.

Habla desde Barcelona, donde se trasladó a principios de año para entrenar junto a su nueva compañera, la canaria Marta Marrero. Se quedó «atrapada» en la Ciudad Condal, en un pequeño piso donde no es nada fácil entrenar, aunque lo intenta. Al principio del confinamiento compró algo de material para poder ejercitarse, pero mantener el estado de forma inicial, reconoce, es imposible. «Intentamos mantenernos, que es lo principal ahora». Como muchos otros españoles, está deseando que llegue el sábado para poder salir a la calle, aunque solo sea a dar un paseo.

Fuera miedos

Sus ganas de volver son superiores a su miedo por el virus. Lo hay, claro, «sobre todo ahora que pasas mucho tiempo en casa, pero creo que cuando entre en la pista, ni yo ni ningún otro jugador va a pensar en el miedo, solo vamos a pensar en jugar, divertirnos y ganar». Esa misma sensación, se sincera, es la que sentía al jugar con su nueva compañera, la número uno del ranking mundial. «Imponía un poco al principio. Ella venía de terminar la temporada anterior como número uno y es inevitable que te preguntes ‘¿qué más quiere?’. Si lo pienso ahora puedo decir que sí sentía miedo, pero mi problema, problema entre comillas, es que dentro de la pista esa parte se me olvida, ni siquiera me doy cuenta». Es por esa valentía, por ese desparpajo, por que el Marta Marrero la llamó en diciembre para formar una dupla ganadora para la temporada 2020. «Soy una jugadora con personalidad y dentro de la pista digo lo que tengo que decir», añade la extremeña.

Antes de volver a la competición será necesaria una nueva pretemporada, más corta y, sobre todo, con mayor incertidumbre, pues no hay calendario. «No tenemos la tranquilidad de saber cuándo vamos a poder jugar y nos va a tocar improvisar un poco», indica Josemaría, que añade la importancia de preparase ahora especialmente bien, «porque tendremos una gran cantidad de torneos en poco tiempo y eso, a nivel de lesiones, puede afectar». Por ganas no es, porque está deseando a volver a pisar el césped artificial de la pista.