«Lo importante es la liga»

«Estamos contentos por conseguir una victoria más en un partido muy complicado por cosas como lo de la Copa, en la que hicimos un gran esfuerzo, y por cómo se ha puesto el terreno de juego, que estaba muy pesado». Julio Cobos, entrenador del Cacereño, hacía esta lectura inicial tras el triunfo de su equipo ante el Fuente de Cantos que le hacía terminar el año en el segundo lugar de la tabla.

En el ambiente del Príncipe Felipe rondaba la eliminatoria copera ante el Alcorcón, en la que los verdes eliminaron al Alcorcón. En el horizonte está el Eibar para el final de semana del 11 y 12 de enero, y ello preocupa, al tiempo que ilusiona, al técnico de Valdehornillos, que pone en acento en la meta de la temporada. «Lo que es realmente importante es la liga».

El de Valdehornillos, especialista en el torneo del Ko, reflexiona a modo de advertencia sobre los efectos negativos que pueden llegar en el caso de que no se gestione bien la doble competición. «Nos preocupa. La Copa distrae mucho a todos los jugadores, y lo entiendo en parte, pero ahí está también la labor nuestra: que sí, que la Copa está bien, que hay que disfrutarla, pero realmente lo que es importante es la liga. No nos podemos distraer y yo voy a tratar que así sea. El que se distraiga tiene un problema y no jugará. Sé que es complicado».

«Le teníamos mucho respeto a este partido, porque además el rival, se lo advertí a los jugadores, había ganado tres partidos y empatado uno fuera. Estoy seguro que nos iba a complicar mucho las cosas»», añadió Cobos en la rueda de prensa posterior al choque ante el Fuente de Cantos.

En su análisis reconoció los méritos el rival, alabó al meta Jordi y asumió que su equipo no firmó su mejor encuentro. «No hemos empezado bien el partido, pero en la primera llegada que tenemos hacemos gol y a partir de ahí no hemos sido capaces de sentenciar. Ellos han tenido ocasiones y nuestro portero, Jordi, ha estado a un buen nivel y al final hemos hecho el segundo y tuvimos más opciones después, es verdad. No ha sido un partido fácil, ni mucho menos».

La diferencia estuvo, sostuvo el entrenador verde, en lo práctico que estuvieron sus hombres. «Hemos tenido mucha pegada. Contabilizo ocasiones, pero también es cierto que ellos han tenido dos o tres muy claras, donde nuestro portero ha estado bien. En el área contraria hemos sido mejores».

Sobre el protagonista del choque, el bigoleador Murci, apuntó: «Murci no es un jugador al que le vaya mucho este tipo de campos. Es un rematador, y en este tipo de partidos, con mucho juego directo y segundas jugadas, no lo sé. Cuando es realmente peligroso es cuando llevas el balón a banda y eres capaz de poner centros. Ahí sí es determinante: ha tenido tres ocasiones y ha metido dos».

El equipo se va ahora de vacaciones, ya que la liga se para hasta dentro de dos fines de semana con la visita al Jerez.