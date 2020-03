«Lo mejor es continuar ejercitándose en casa y seguir con todas las rutinas diarias que podamos»

Hablamos con la entrenadora y docente de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Uex, Carmen Crespo, sobre cómo pueden los deportistas, y todas las personas en general, afrontar esta situación de ‘parada obligada’ de la actividad deportiva en la que nos encontramos por la emergencia sanitaria actual.

-¿Cómo le ha pillado esta situación? ¿Qué tenía a la vista a corto y medio plazo que se ha interrumpido?

-Prácticamente se ha interrumpido toda mi actividad. La parte docente casi por completo, con un cambio drástico en la metodología y enviando al alumnado todo el material por vía telemática para continuar dentro de nuestras posibilidades con una nueva planificación de las asignaturas. En mi faceta como entrenadora, pues muy similar, ya que lo previsto para estas 2-3 semanas queda bloqueado, y ahora mismo hay que replanificar para aligerar carga a los deportistas.

-¿Cómo debe afrontar un deportista una causa de fuerza mayor como esta, que no puede controlar?

-Lo mejor es continuar ejercitándose en casa, en la medida de sus posibilidades y continuar con todas las rutinas que se pueda, para evitar pensar en los efectos que esta situación puede tener a corto y medio plazo en su estado de forma.

-¿En qué profesionales puede apoyarse, aunque sea en la distancia?

-Pues aquellos o aquellas que cuenten con un equipo de trabajo, con entrenadores, psicólogos deportivos, etcétera, deben tener un contacto fluido con ellos, ya que en todos los deportes hay mucho de trabajo en equipo, más en situaciones como esta, en el que el papel de la familia es muy importante, ya que ellas también deben entender que esto es un trabajo conjunto.

-¿Es posible mantener la forma sin salir de casa?

-Por supuesto. Los y las deportistas y todas las personas debemos hacerlo, aunque dependerá de nuestros recursos y nuestro material. Debemos hacer trabajo tanto cardiovascular como de fuerza.

-¿Hay que cambiar algo en la dieta por ejemplo?

-Es un momento para cuidarse mucho y tener un sistema inmune fuerte frente a cualquier enfermedad, algo que deberíamos hacer siempre, pero ahora es quizás un buen momento para reducir la ingesta de hidratos y comidas procesadas, evitando tenerlas en casa para no caer en la tentación. Importante también comer frutas y verduras para ingerir las vitaminas necesarias y cambiar los hidratos por proteínas. Alimentación equilibrada, en definitiva.

-¿Qué entrenamientos específicos debe hacer por ejemplo alguien que no quiera perder masa muscular? ¿Y la resistencia?

-En casa es más sencillo trabajar la fuerza, tanto los que tengan material como los que no. Lo ideal es trabajo funcional, variando las rutinas y favoreciendo la desconexión. Para fuerza las gomas o el TRX, las bolas de pilates... recomiendo servirse de las redes sociales de los profesionales del sector que suben magníficas rutinas diarias. El trabajo de resistencia es mucho más complicado de mantener. Para los deportistas de estas modalidades es mejor ejercicios no muy intensos y sesiones cortas.

-Como entrenadora, ¿qué ejercicios recomendaría de forma genérica a toda la población para mantenerse activo durante estos días de cuarentena?

-Lo ideal es mantener una rutina entre trabajo o teletrabajo, tareas domésticas, deporte… sobre todo, como decía, trabajo funcional con todo el cuerpo, con series de 30 segundos de actividad y descansos de 10 segundos. Podemos por ejemplo subir escaleras, si hay posibilidad hacerlo en la terraza o el patio, hacerlo en compañía, utilizando objetos de nuestra casa, etc. Y de nuevo servirse de esos tutoriales de profesionales del deporte a los que todos tenemos acceso.

-¿Una rutina de 4-5 ejercicios, o de una hora al día?

-Podemos hacerlo a la hora que más no guste, yo prefiero las horas de sol. Por ejemplo, empezaría para calentar con algo cardiovascular, como subir escaleras o saltar a la comba si tenemos. Luego ya ejercicios de fuerza, con planchas, abdominales, sentadillas y trabajo de piernas, finalizando las sesiones con movilidad a través de ejercicios de yoga por ejemplo.

-¿En qué puede emplear el ocio disponible ahora alguien que centra su actividad diaria casi al 100% en el deporte?

-No sólo de deporte vive el deportista. Cada uno tiene su hobby y quizás en estos momentos aprovechen para disfrutarlo algo más, aunque el cambio de rutinas no debe ser excesivo. ¿Recomendaciones? Pues leer, cocinar, ver cine… En definitiva, aprovechar para hacer esas cosas para las que no tenemos tiempo casi nunca y, sobre todo, estar con la familia si es posible.

-¿Qué le diría a aquellos que no entienden por qué no pueden entrenar fuera de casa pese a ser el deporte su trabajo?

-Lo primero hay que hacer es una reflexión de por qué se han tomado estas medidas. Un deportista entiende quizás mejor estas situaciones y no creo que haya muchos que piensen de esa manera, pero está claro que todos debemos ser conscientes de que esta situación nos afecta a toda la población y cada uno pagará un peaje, pero debemos ser solidarios y protegernos como sociedad. Todo ello está muy en línea con los valores del deporte, por lo que no creo que haya muchos/as deportistas que tengan pensamientos de ese tipo.