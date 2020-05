Luis Enrique: "Jugar sin aficionados es más triste que bailar con tu hermana"

Luis Enrique entiende que el fútbol profesional reanude las competiciones, pero no le gusta. Y muchos menos, en los estadios vacíos. "Jugar sin aficionados es más triste que bailar con tu hermana", es la gráfica comparación que se le ha ocurrido al seleccionador español para describir las sensaciones que produce un partido sin público.

La reflexión de Luis Enrique viene a cuento tras observar el pasado fin de semana la reanudación de la Bundesliga, el primer gran campeonato que ha vuelto a la competición tras la pandemia del coronavirus. Los gestos y las actitudes de los futbolistas rehuyeron la efusividad, siguiendo las recomendaciones y las restricciones de las autoridades.

"Es muy feo y lamentable", opina el técnico, que en su faceta de espectador, subrayó: "Puedes escuchar los insultos y perder la intimidad de los grandes momentos". Sin embargo, recordando su época de exfutbolista, apuntó: "Yo, como jugador, querría empezar cuanto antes". Y añadió que no tendría "ningun temor" a un posible contagio.

"Tenemos que entender que este es un negocio global que genera mucho dinero y a pesar de que el espectáculo es muy diferente a cuando juegas con la gente, puede ayudarnos a pasar el tiempo durante el confinamiento y superar esto", reflexionó Luis Enrique en su participación en el programa Colgados del Aro.

La figura de Clemente

El exfutbolista del Sporting, Real Madrid y Barcelona, elogió la figura de Rafa Nadal como ejemplo de deportista ("es imposible no quererle, lástima que sea madridista", bromeó "un poco por polemizar") y elogió la figura de Javier Clemente como entrenador tras reconocer que Louis van Gaal había sido uno de los mejores técnicos que tuvo.

Con el tiempo me he dado cuenta de que Clemente, a través de lo que generaba y también tácticamente, llegaba a un nivel de convencimiento, también a través del cariño, impresionante. Si me dice pasa por aquí, paso por ahí; si me dice tírate por ahí, lo hago... Me hubiera tirado desde donde hiciera falta por él. Y sí, es la primera vez que lo digo: me gustaría tener mucho de Javier Clemente como entrenador, explicó Luis Enrique.