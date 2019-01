Maradona, sobre su expareja: "Yo no soy un pegador, pero era para arrancarle la cabeza"

Diego Armando Maradona habló en el programa 'Intrusos en el espectáculo', uno de los shows televisivos más famosos en Argentina y, como es habitual, dejó polémicos declaraciones. Esta vez sobre su expareja Rocío Oliva. "Ella tiene un papel que indica que no puede decir absolutamente nada. Está totalmente fuera de mi vida y la situación judicial está en manos de los abogados. Me hizo de todo. Yo no soy un pegador, pero era para arrancarle la cabeza", manifestó.

Además, el astro argentino aseguró que el amor entre ellos "ya estaba muerto desde Dubai" y que "Rocío está mal de la cabeza". Por último, dijo: "Que se divierta mientras pueda porque tiene causas penales, como el robo de los aros de mi madre. Voy a reactivar todo y me va a conocer".

El campeón del mundo con Argentina en 1986 se encuentra ahora en Buenos Aires, ya que se está recuperando de una operación a la que tuvo que someterse hace unos días, y pronto volverá a México para retomar la batuta al frente del Dorados de Sinaloa, de la Liga de Ascenso MX.