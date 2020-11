Marrero advierte al Montijo: "Aún no hemos hecho nada"

Trabajo + trabajo = resultados. Es el método que siempre ha seguido el técnico Juan Marrero (Valencia, 1968) y que no le ha ido mal en su carrera. Ahora impone esta máxima en Montijo y la ecuación se vuelve a cumplir.

Aunque, claro, él se mantiene prudente y con los pies en el suelo. «No le doy ninguna importancia a sacarle 5 puntos al segundo, ni a ir líderes a estas alturas de temporada. El fútbol es el deporte del lunes y nosotros, de momento, no hemos hecho nada», señala el técnico del líder e imbatido Montijo.

Marrero vuelve a ser Marrero. «Tras la situación extradeportiva tan desagradable que viví el año pasado [entró y salió y dos veces de la dirección del Extremadura B], el Montijo desde el principio se interesó por mí, me contó su proyecto y me devolvió la ilusión por el fútbol. Tuve ofertas de equipos en categorías superiores, pero me sentí valorado, querido y respetado por el Montijo», expresa.

Todos sus partidos son victorias. «No nos hemos paseado en ningún partido. Sabemos lo que cuesta ganar. Todos los triunfos han sido difíciles, tanto fuera como en casa. Cada partido es una final, esto es un play-off de 20 jornadas. Este formato no permite despistes», apunta.

Localidad pequeña, equipo de perfil medio… «Puedo compararlo con el Arroyo en la ilusión de ambos pueblos, pero el Montijo es un proyecto más organizado. Aquí se controla absolutamente cualquier mínimo detalle, incluso la alimentación de los jugadores. Yo me centro en la parcela técnico-táctica, y ya se sabe lo pesado y metódico que soy», dice.

CAMPANAS ‘AL VUELO’ / Y en esa euforia que provoca la victoria y el liderato, es imposible no escuchar la palabra ascenso. «Cuando escucho esa palabra no me provoca nada. Me parece que es lógico y bueno que el pueblo se ilusione, pero sé de sobra cómo funciona esto. Creo que tengo unos siete ascensos y puedo garantizar que no te tocan como la primitiva o la lotería, hay que trabajar muy duro. Aún no hemos hecho nada», advierte. En esta línea, conoce a la perfección los pros y contras de su plantilla. «Salvo contados jugadores, el resto no ha hecho todavía nada en el mundo del fútbol. Son un grupo de gente muy joven, que está aprendiendo, que trabaja y entiende que la intensidad no se negocia, pero que también falla porque para aprender se necesita fallar», revela.

Y aunque huye del término ‘favorito’, acepta que se le considere así. «Creo que no lo somos, porque ya digo que la plantilla es muy joven y con gran margen de mejora. Pero sí, los resultados que estamos consiguiendo con esfuerzo, intensidad y sacrificio nos están situando como tal. Pero el fútbol es el deporte del lunes, lo que hoy tienes mañana no vale. Y aún, como te he dicho, no hemos hecho todavía nada», reconoce.