El Mérida cree que recuperará el bronce que perdió

El Mérida buscará esta tarde ante el Socuéllamos esta tarde (19.30 horas) recuperar un puesto en la Segunda B, categoría que perdió hace un año.

Santi Amaro ha repetido varias veces, desde que acabó el partido el domingo pasado con 0-0, que su equipo no iba a cambiar, y se prevé que pueda repetir hasta el mismo once. Porque lo que sí cambia es el escenario. El estadio Romano es mucho más amplio y el Mérida podrá hacer el juego que ha venido repitiendo a lo largo de la campaña. Las posesiones serán mucho más largas y los espacios tanto para los extremos como para las incorporaciones de los laterales, también, es decir, el mismo once debe ofrecer un juego muy distinto al de Paquito Giménez, donde se vio al Mérida más defensivo y sufridor de la temporada, pero que supo salir vivo de ese escenario.

A pesar de que, como se ha citado con anterioridad, lo previsible es que se vea el mismo once emeritense. Si hubiera algún cambio, las dudas están en las mismas dos posiciones que hace una semana: en el lateral izquierdo y en el interior diestro. En el lateral izquierdo, la entrada de Héctor por Salvi, restaría centímetros a nivel defensivo, pero se ganaría en profundidad, una herramienta ofensiva muy explotada en casa durante esta campaña. Además, podría darse la circunstancia de que Mario Simón utilizara un único delantero, por lo que el poder aéreo de los visitantes también se vería reducido.

Por otro lado, la duda en el interior diestro sería poner a Dani Espinar o a Muneta, pero el hecho de que Espinar hiciera un buen encuentro en la ida, principalmente en la primera parte, y que el propio Muneta no tuviera minutos, hace pensar que no se va a producir el cambio.

EL RIVAL / Enfrente estará un Socuéllamos que no ha perdido ningún partido fuera de casa en el campeonato liguero. Ha cosechado 12 victorias y siete empates, de los cuales seis son sin goles, lo llevaría a la prórroga.

Al igual que el Mérida tuvo que hacerlo en el Paquito Giménez, el Socuéllamos tendrá que adaptarse al Romano, tanto al terreno de juego como al factor ambiental, que en muchas ocasiones también ha sido clave. El propio Amaro reconocía que no le sorprendería que Mario Simón pudiera variar su disposición táctica sacrificando a un delantero. Parece que el titular sería Megías en detrimento de Belencoso para meter a un mediapunta y reforzar el centro del campo. En ese caso, Kike Domínguez podría ser el que jugara por detrás del delantero, tal y como hizo en el tramo final del partido de ida, abandonando la banda.

La manera particular de lanzar los saques de banda por parte de Carlos García se convirtió en un arma muy peligrosa para los manchegos, principalmente en la primera parte. El aumento de la distancia desde la banda hasta la portería mitigará una jugada que el Mérida supo defender, pero que le dio algún susto. Precisamente, otro de los cambios que podría producirse es en la posición del propio García abandonando el lateral para ponerse como interior y colocar un tercer central caído a la derecha.

En el capítulo ambiental, definitivamente la afición romana se ha enganchado al partido y se prevé una gran entrada.