El Mérida se obliga a ganar en el campo del Recreativo

Por entidad e historia, el Nuevo Colombino puede ser el escenario perfecto para que el Mérida vuelva a la senda de la victoria que le acerque a los puestos de salvación. Cabe recordar que los emeritenses llegan a esta jornada a cinco puntos de la salvación y a dos de la promoción de descenso, de ahí que se antoja, casi imprescindible, conseguir los tres puntos esta tarde a partir de las 17.00 horas frente al Recreativo de Huelva, para seguir manteniendo la esperanza.

Diego Merino, entrenador del Mérida, no podrá contar con Iosu Villar por lesión. Todo apunta a que su sustituto volverá a ser Santi Villa, aunque los buenos minutos de Arturo Segado la semana pasada podrían darle la titularidad como interior. Javi Chino, aún lesionado, no viaja.

A pesar de que Merino reconoce que hay quienes están acumulando muchos minutos, como Gonzalo Poley, parece que no habrá muchos cambios en el once titular hasta que futbolistas como Carlos Moreno u Omgba (éste no viaja, a igual que Obama) vayan aclimatándose. Un caso distinto es el de José Gaspar, seguramente el futbolista más clarividente en fase ofensiva, del que el entrenador habla maravillas: «es un jugador muy importante para nosotros», pero que habrá que ver qué rol tiene ahora en el equipo ya que, tanto Rafa Mella como Chirri Monje son los jugadores de banda que, por características, más se adaptan a lo que quiere el entrenador. Otras opciones serían colocarlo como interior o modificar la posición de los tres centrocampistas dibujando un doble pivote y un media punta, en vez del trivote actual.

Enfrente estará un Recreativo de Huelva que se está mostrando irregular: ha pasado de estar en puestos de play off a colocarse actualmente a cinco puntos del play out y a seis del descenso directo. En casa también empezó muy fuerte con tres victorias consecutivas, pero a partir de ahí, solo ha conseguido una victoria (jornada 17, 1-0 al Cádiz B), el resto han sido cuatro empates y otras tantas derrotas, por lo que parece una temporada propicia para poder ganar en el Nuevo Colombino, más teniendo en cuenta que, a pesar de que los emeritenses solo llevan tres victorias, dos han sido a domicilio.

El entrenador onubense, Alberto Monteagudo, tiene la baja por sanción de Borja García y las dudas por lesión de Rubén Cruz, Kleandro y Carlos Martínez. Hasta última hora pueden ser los descartes del equipo.