Messi gana el Laureus empatado con Hamilton

Lionel Messi obtuvo uno de los pocos premios que no figuraba en su palmarés. Uno que se le resistía, por cuanto había sido nominado seis veces. Pero lo logró finalmente, convirtiéndose en el primer futbolista que figura en el historial de los Laureus, los Oscars del deporte, que cumplen su 20 edición. Messi compartió la distinción con el piloto Lewis Hamilton, empatados ambos en las votaciones. Marc Márquez y Rafa Nadal eran otros de los nominados en la categoría de Mejor Deportista del 2019.

Messi no acudió a la gala de Berlín -estaba en otro compromiso en Dubai-, peró dejó grabado su agradecimiento en un vídeo. "Me siento especialmente honrado por ser el primero en ganarlo en un deporte de grupo", dijo. Carles Puyol recogió el trofeo en su nombre. Hamilton, seis veces campeón mundial de F-1, consideraba "un honor" su presencia en el acto y quiso agradecer a Mercedes Benz que hubiera confiado en él cuando le contrató a los 13 años. El premio femenino fue para la gimnasta estadounidense Simone Biles.

