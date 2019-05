Messi pide perdón por la derrota del Liverpool y dice que le gustaría que siguiera Valverde

"Tengo que pedir perdón. Es imperdonable la imagen que dimos. No competimos, dejamos que nos pasaran por arriba". Leo Messi ha pedido disculpas a la afición azulgrana por la caída en Anfield. "Fue un golpe muy duro el que recibimos, tanto yo como todo el vestuario. Fue un golpe durísimo, la verdad", ha dicho la estrella azulgrana, quien considera a "los jugadores como los únicos culpables" de esa eliminación europea. "Somos los únicos culpables. Fue lamentable el partido que hicimos. No podemos cometer en la final de Copa el mismo error que en Liverpool".

Messi no tiene dudas sobre Valverde. "¿Críticas al entrenador? Si te soy sincero, no vi mucho. Me dijeron algo, pero sinceramente el míster ha hecho un trabajo impresionante. No tuvo la culpa de la eliminación con el Liverpool. Somos los únicos culpables", ha reiterado el delantero argentino. "¿Si me gustaría que siguiera Valverde? Sí, claro que me gustaría que siguiera"; ha sentenciado el delantero del Barcelona.

"Los que más culpa tenemos de Anfield somos nosotros, no el míster. Es imperdonable que nos pase dos años seguidos", ha contado Messi, admitiendo que "esta mancha es mucho más grande que la de la pasada temporada". Liverpool es peor, según Messi, mucho peor que Roma. "Hicimos un gran año, sacando el partido ese en el que lamentablemente estropeó el gran año que habíamos hecho".

Pero ni así duda Messi. "Nunca dudé de no seguir aquí. Más allá de la decepción del año pasado y de este. Tuve muchas decepciones con Argentina y lo sigo intentando. Quedar fuera de la Champions no me hace pensar en dejar el Barça", ha recordado el delantero argentino.