El Miralvalle no culmina la remontada en La Coruña

69 - MARISTAS CORUÑA: Laura Martínez (2), Eugenia Felgueira (12), Cristina Pereira (16), Laura Cervelo (9), Andrea Pérez (17) -cinco inicial-, Marina Feijoo (6), Beatriz Sanz (0), Tatiana Casal (3), Mara Cortés (4).

64 - MIRALVALLE PLASENCIA: Anne Robertson (11), Rosa Garrido (0), Alicia Morales (11), Cendra Weledji (10), Princess Aghayere (18) -cinco inicial-, Andrea Cueva (4), Sovia Ainsa (10), Natalia Pizarro (0), Esther Sánchez (0).

Marcador por cuartos: 18-14, 42-29 (descanso), 61-48 y 69-64 (final).

Árbitros: Seijo Vázquez y Esteban Domínguez. Eliminada la local Laura Cervelo y la visitante Anne Robertson.

Incidencias: Partido disputado en el pabellón Colexio Maristas de La Coruña.

Tras una mala primera mitad, Extremadura Miralvalle Plasencia cambió completamente en la segunda parte y a punto estuvo de darle la vuelta al partido, colocándose a solo 3 puntos de su rival a falta de 35 segundos para el final. Pero la buena defensa local evitó la remontada (69-64).

El Miralvalle buscaba en tierras gallegas su segunda victoria, pero no pudo ser. Las extremeñas no tuvieron un buen comienzo de partido, perdieron demasiados balones y se mostraron erráticas en sus lanzamientos, lo que permitió a las locales adelantarse pronto en el marcador. Lo intentaban las de Raúl Pérez, pero el equipo no funcionaba como debía y al final del primer cuarto se llegaba con una ligera desventaja de 4 puntos (18-14).

Las cosas empeoraron en el segundo cuarto, y ni los tiempos muertos ni las rotaciones conseguían hacer reaccionar a las visitantes, que se iban al descanso con una desventaja ya de 13 puntos (42-29).

Sin embargo, no se vinieron abajo las de Raúl Pérez, que en el tercer cuarto pusieron toda la carne en el asador para meterse de lleno en el partido. No consiguieron reducir diferencias, con un parcial de 19-19 que dejaba las cosas como estaban al inicio del cuarto, pero al menos las sensaciones mejoraron y el equipo recuperó la confianza.

Las visitantes habían ido de menos a mas y, con un gran trabajo defensivo, en el último cuarto confirmaron esa mejoría con un parcial de 2-11 que las dejaba a solo 4 puntos del rival a falta de cuatro minutos para el final (63-59). De ahí al final, nuevo arreón local y replica de Plasencia para colocar el 67-64 a 35 segundos de la conclusión. La emoción estaba servida, pero Maristas Coruña supo cerrar bien en defensa y dejar el triunfo en casa.