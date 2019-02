El Moralo defiende liderato ante la presión de Mérida y Cacereño

Tras el cambio de líder en la pasada jornada, vuelve el pulso entre los tres primeros, Moralo, Mérida y Cacereño, separados por un solo punto. Cualquier de ellos puede acabar el domingo en lo más alto, aunque solo uno, el equipo de Navalmoral, depende de sí mismo para conseguirlo.

MONTIJO-MORALO / Abre el fuego de la jornada el líder Moralo visitando al Montijo en un atípico horario (11.00 horas) que no ha gustado a los de Navalmoral. Lanzado (nueve victorias seguidas) y eufórico tras desbancar al Cacereño del primer puesto, el Moralo se mide hoy a uno de los equipos en zona de descenso que aún no ha ganado partido alguno en este 2019, en el que los montijanos solo han sumado dos puntos de 15 posibles, un bagaje muy escaso para un equipo que no acaba de encontrar las buenas sensaciones y que hoy tiene ante sí al rival más en forma de todos.

MÉRIDA-CASTUERA / Sabiendo qué han hecho tanto el Moralo como el Cacereño saltará el Mérida al césped del Romano (17.00 horas). A los de Santi Amaro se les escapó hace siete días la oportunidad de auparse al liderato, aunque es un solo punto el que los separa de los moralos, a los que recibirá el 3 de marzo. Sólidos en su campo se están mostrando los emeritenses para recibir hoy a un Castuera que llega de empatar ante el Coria y que tiene ante sí la difícil tarea de arrebatarle algún punto a un equipo que tiene el ascenso entre ceja y ceja.

CACEREÑO-VALDIVIA / Vuelve el Cacereño al Príncipe Felipe (12.00 horas) con el objetivo de reencontrarse con la victoria y el gol, dos aspectos que se le han resistido las dos últimas jornadas y que le han costado el primer puesto. Recibe hoy a un Valdivia al que ya superó en la primera vuelta y que llega a Cáceres tras poner fin hace siete días a una mala racha de cuatro derrotas seguidas. En las filas de Adolfo Muñoz, que no tendrá al lesionado Keko, podría estrenarse ante su público el último en llegar, el delantero Gabri Ortega, que ya debutó con la elástica verde hace siete días en Navalmoral. Los verdes saben que en su hoja de ruta hacia el campeonato ya no caben más errores.

AZUAGA-PLASENCIA / Tras meterse en zona de playoff a pesar de todos los problemas extradeportivos que rodean al club, la UP Plasencia visita hoy a un necesitado Azuaga que no acaba de despegar y ve cómo su margen con el descenso disminuye cada semana (ahora son seis puntos). Hace dos meses que el equipo de la Campiña Sur no gana en su campo, algo que intentará corregir hoy ante una UPP ambiciosa que no quiere dejar escapar lo que tanto le ha costado conseguir. El técnico Luismi, sancionado, no estará en el banquillo (12.00).

CORIA-ARROYO / Primer partido en el ‘exilio’ para el Coria, que atraviesa su peor momento de la temporada y ha perdido su puesto en la zona de ascenso. El cambio de césped en el campo de La Isla ha obligado a los celestes a trasladar al Municipal de Moraleja su duelo de hoy ante un Arroyo dispuesto a plantar cara y llevarse algún premio, como ya hizo ante UPP y Cacereño (16.00 horas).

ACEUCHAL-JEREZ / Cuatro partidos consecutivos sumando (dos victorias y dos empates) acumula el Aceuchal, que curiosamente consigue mayores premios lejos de su campo. Con dos puntos de margen sobre el descenso recibe hoy a un Jerez que aspira a mantener vivas sus opciones de playoff, aunque no acaba de encontrar la regularidad que siempre le ha caracterizado (17.00).

OLIVENZA-EXTREMADURA B / Tras caer por la mínima hace siete días en Plasencia, el Olivenza vuelve a su feudo, donde se está mostrando muy sólido y donde solo dos equipos, Moralo y Cacereño, han conseguido llevarse la victoria. Con cinco puntos sobre el descenso, buscarán la victoria los locales ante el desparpajo y la juventud de un Extremadura B que necesita continuidad en los buenos resultados para mantener hasta el final sus opciones de playoff (12.00).

PUEBLONUEVO-DIOCESANO / Empatado a 30 puntos y con ocho de margen respecto al descenso están Pueblonuevo y Diocesano, dos equipos que están mostrando un gran fútbol que les está proporcionando los resultados deseados. Tres jornadas seguidas sumando (dos victorias y un empate) suman los locales, mientras que los visitantes llegan de ganar en su campo, aunque a domicilio eso les está costando más (16.30).

CALAMONTE-VALDELACALZADA / Con tres puntos sobre el descenso y solo dos victorias en su campo esta campaña, recibe el Calamonte a un Valdelacalzada que se queda sin opciones de pelear por la permanencia. Son ya 13 los puntos de distancia y para ellos cada encuentro es más que una final. También para los calamonteños, que además llevan tres partidos sin ver portería (12.00).

VALVERDEÑO-LLERENENSE / Con nuevo técnico en el banquillo (César Manuel Cuellar) y la necesidad de no dejar escapar puntos de su campo recibe el Valverdeño al Llerenense en uno de los duelos directos de la jornada entre dos equipos de abajo. Cuatro puntos separan a los locales (penúltimos), de su rival de hoy, que ha perdido sus dos últimos partidos y está al borde del descenso (16.30).