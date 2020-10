Moralo y Fuente de Cantos jugarán la final de la 'Copa del coronavirus'

La fase regional de la Copa Federación llevará este año en Extremadura el mismo apellido que tantas otras cosas alteradas por la pandemia de este 2020: será la 'Copa del coronavirus'. Dos partidos no han podido disputarse en este torneo debido a “incidencias con el covid-19”. Este domingo 4 de octubre (17.00 horas, estadio Alfredo Arnés Luna de Solana de Los Barros) Moralo y Fuente de Cantos jugarán por hacerse con el primer título oficial del fútbol extremeño en esta atípica temporada.

Dieciocho equipos de Tercera División se inscribieron para participar. No lo hicieron Cacereño, Coria, Diocesano y Lobón. En la ronda previa no se jugó la eliminatoria Extremadura B-Aceuchal debido al posible positivo por coronavirus en la plantilla del filial almendralejense; por este mismo motivo no ha podido jugarse esta semana la semifinal que enfrentaba al Llerenense y al Fuente de Cantos; la incidencia sanitaria se dio en el club de Llerena. De esta forma el equipo fuentecanteño accedía directamente a la final en la que ya le esperaba el Moralo. El club de Navalmoral de la Mata eliminó el pasado martes al Montijo (1-0, gol de Barbero).

La clasificación del equipo moralo le obligó, tras algunas dudas, a suspender el encuentro amistoso que había programa este viernes con el Cacereño. La acumulación de partidos y la ilusión que el plantel entrenado por Dani Pino tiene en esta Copa les ayudó a decidirse finalmente por no jugar este encuentro. Y es que el Moralo afronta la final como una gran oportunidad de hacerse con un título oficial, teniendo en cuenta que no es fácil hacerlo. De hecho sus únicas finales en formato copero fueron, a doble partido, en 1986 frente al Extremadura y en 1995 contra el Jerez, perdiendo en las dos ocasiones. Llega el Moralo a esta final tras eliminar a domicilio al Arroyo, campeón del año pasado, al Racing Valverdeño y al Montijo. El Fuente de Cantos por su parte eliminó al Jerez en casa yal Trujillo a domicilio antes de su semifinal no jugada frente al Llerenense.

Para ambos equipos es una gran oportunidad de acceder a la posterior fase nacional en la que el fútbol extremeño apenas ha tenido protagonismo. Con el formato actual cabe destacar , en los últimos años, los dos títulos del Arroyo (año pasado 2-1 en la final contra el Trujillo y 3-1 contra la UP Plasencia (en la final de 2014), otros dos consecutivos del Badajoz (en 2015 venciendo 2-1 al Don Benito y en 2016 goleando 5-0 al Cacereño); el propio Cacereño fue campeón regional de esta Copa Federación en octubre de 2018 cuando ganó por penaltis al Mérida en la final disputada en el estadio Romano y la UP Plasencia se hizo con la edición de 2017 al superar 4-1 al Olivenza. El actual campeón nacional es el Real Murcia que ganó la final de la temporada anterior al Tudelano. El club con más títulos es el Puertollano con tres. Como curiosidad estadística el Cacereño aparece como finalista de un torneo llamado Copa Federación en la temporada 52-53 con derrota 1-0 ante el Valladolid en el antiguo estadio Metropolitano de Madrid.