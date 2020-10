Munitis: "Con una mala racha hubiéramos saltado por los aires"

Dice que se va antes de que le echen. El exentrenador del CD Badajoz, Pedro Munitis, declaró este martes en su despedida ante los medios de comunicación que “no nos han destituido, nos vamos por voluntad propia. Con el paso del tiempo y los diferentes desencuentros que hemos podido tener con el club a lo largo de este mercado, la relación es cierto que se ha ido desgastando”.

Munitis toma esta decisión con su segundo, Manuel Sánchez, tras una reunión el viernes pasado “en la que el club nos transmite el nerviosismo que le generan los malos resultados en la pretemporada y la gestión que entendemos nosotros que se hace de la presión recibida por el entorno porque ellos son conocedores de los objetivos que nos marcábamos en cada partido”.

A juicio del ya extécnico blanquinegro, “no había una exigencia de resultados, “salvo el partido contra el Córdoba que el presidente tenía marcado y había la exigencia no sólo de ganar sino de dar una buena imagen porque para él y el club era importante. Era la presentación después de tanto tiempo en el Nuevo Vivero”. Munitis dice que “se consiguió el objetivo” aunque el partido lo dirigió José María Cidoncha. “Es cierto que sin estar yo en el banquillo pero no hubiera cambiado mucho porque hacer un entreno sólo en la mañana del partido es muy difícil que un entrenador sea capaz de cambiar mucho para bien o para mal”.

El técnico subraya que todos estos acontecimientos le hacen entender que “en el momento en el que hubiéramos tenido una mala racha hubiéramos saltado por los aires. Aunque el Badajoz sea un grandísimo equipo, esa mala racha le llega a todos, tengo la sensación de que todas las escopetas iban a estar apuntando a nuestra cabeza y empezar un proyecto tan ambicioso como este no iba a ser bueno para nadie y lo mejor es separar nuestros caminos”.

Agradeció al club porque se han sentido como “unos trabajadores de un equipo de Champions League”. Dice que cada cosa que han solicitado nos la han dado, “hemos tenido todos los medios a nuestro alcance, un gimnasio brutal, un comedor para desayunar y comer todo muy profesionalizado…los números uno como profesionales, con los utileros Angelito y Ricardo, fisios, readaptadores, preparadores físicos, analistas…No sé cuánto tiempo tardaremos en volver a tener”.

También destacó la implicación de todo el staff técnico. “Nos hicieron la vida muy fácil”. A los jugadores, “ningún reproche ni queja, auténticos profesionales. El Badajoz es afortunado en tener un grupo humano como este” y a la gente del club y de oficinas también les dio las gracias “porque nos han tratado con un cariño fuera de lo normal. A los ciudadanos por su hospitalidad y al presidente Joaquín Parra por la oportunidad que me ha dado de volver a defender al club que tanto quiero”.

El ex futbolista expuso que “si empiezas el proyecto te vas a quedar un año parado y esto me da la posibilidad de trabajar, de empezar un proyecto que se pueda acabar”. El momento elegido es “por cómo se han dado los acontecimientos. Tenemos una reunión el viernes en la que me hace intuir lo que puede suceder y es el momento de tomar esta decisión y mejor ahora que una semana después y me tenga que quedar un año sin trabajar”.

SIN DUDAS / Munitis no duda de su trabajo. Expuso que “no es una cuestión de que pueda más o menos. No tengo ninguna duda en cuanto a mi capacidad para trabajar, no estoy desgastado, pero percibo que una mala racha que cualquier equipo del mundo la tiene puede suponer que sea algo definitivo y no sería bueno para el club ni para mí. Ambos buscamos lo mejor para el Badajoz y no era nuestro momento”.

También argumentó que renovó automáticamente por entrar en el play-off, “y se interpretó que había sido un fracaso cuando nada de eso. El equipo iba en caída libre, de los últimos ocho partidos sólo había ganado uno, fuimos capaces de pararlo y revertir la situación. Cuando paró la pandemia íbamos terceros con tres victorias consecutivas. Llegamos al play-off y nos enfrentamos a dos equipazos. Los del Barcelona tienen a cinco inscritos en Champions League de los que se enfrentamos, hicimos un buen play-off ante dos equipos muy potentes.

Munitis añadió: "A todos nos toca hacer autocrítica, si interpretamos que es un éxito y desde el exterior se ve como un fracaso es que no hemos sabido transmitirlo, se ha malinterpretado y esto empaña todo lo bueno que se está haciendo por otro lado con lo fácil que es vender el crecimiento del club a todos los niveles desde que está Joaquín Parra. Es una referencia a nivel nacional en muchos aspectos y son datos objetivos. Lo otro es subjetivo, sensaciones, y el futuro del Badajoz está muy sano porque las cosas se están haciendo bien”.