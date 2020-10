Munitis, fuera del Badajoz

Pedro Munitis ya no es el entrenador del Badajoz, decisión que se conoce el día anterior al amistoso ante el Córdoba en el Nuevo Vivero, a las 18.00 horas en el Trofeo Luis Bermejo. A la espera del nuevo técnico, el responsable de La Academia y entrenador del cadete A, José María Cidoncha, se sentará en el banquillo esta tarde.

Los malos resultados y sensaciones del equipo en la pretemporada, con tres derrotas consecutivas, ante el Recreativo de Huelva (2-0), el Villanovense (1-0) y el Montijo (2-1) el pasado jueves, una cuarta frente al Almería (2-1) han sido determinantes. Por el contrario, una sola victoria ante el Marbella (0-1) y un empate frente al Betis Deportivo (1-1). Curiosamente Munitis inició su camino como entrenador del Badajoz ante el Córdoba y antes de la visita del equipo cordobés se ha conocido que no continuará.

El club expuso en un comunicado que "el Badajoz y Munitis trabajan en la rescisión del contrato que les une. A falta de un acuerdo concreto para hacer efectiva la desvinculación, el técnico no dirigirá el partido amistoso ante el Córdoba". Según la entidad blanquinegra, "ambas partes han decidido que es la mejor decisión para el futuro tanto de la entidad como del entrenador". Desde el Badajoz agradecen a Pedro Munitis "su profesionalidad y su trabajo al frente del equipo en unos meses que han sido complicados para todos".

VUELTA A CASA / Siete meses y tres días después de la victoria liguera del Club Deportivo Badajoz ante el UCAM Murcia por 2-1, el estadio Nuevo Vivero volverá a acoger un partido de fútbol. Será a las 18.00 de este domingo ante el Córdoba, en el último amistoso de pretemporada para el equipo pacense, que al domingo siguiente visitará al Socuéllamos, a las 12 de la mañana, en horario confirmado de la primera jornada en el grupo 5, subgrupo B de la Segunda División B. El partido servirá de homenaje a una de las personas más importantes de la historia del club, Luis Bermejo, recuperando su nombre para el Trofeo, y con la presencia de su familia, entre ellos su hijo Mané Bermejo que afronta emocionado el trofeo con el nombre de su padre.

Se espera que algo más de 4.000 abonados adultos puedan presenciar el partido, poco más de un 30 por ciento del aforo del estadio, tras aprobarlo en la tarde del viernes la Consejería de Sanidad. De este modo, los abonos de tipo infantil, mini y peque no tendrán acceso al estadio, siguiendo con el protocolo de seguridad marcado por la Consejería de Sanidad. Tampoco podrán disfrutar del partido todos los abonos que hayan sido adquiridos por empresas en el 'pack partner'.

El club indica que los abonados de tribuna, palco y preferencia mantendrán su ubicación aunque no su asiento asignado en el abono. En el fondo norte, los sectores 1, 3 y 5 permanecerán en el mismo y los sectores 2 y 4 serán trasladados al fondo sur. Los acomodadores del club irán ubicando a los abonados según vayan llegando a las gradas del sector correspondiente. La entrada al estadio estará segmentada por zonas y horarios, no pudiendo abandonar el mismo hasta el final del encuentro. Los abonados situados en tribuna, palco y preferencia accederán a las instalaciones entre las 16 y las 16.45 horas y ambos fondos entre las 17.00 y las 17.45 horas. El club subraya que "una vez cumplidos los horarios las puertas del recinto permanecerán cerradas siguiendo el protocolo de evacuación de emergencia. Es indispensable presentar el abono para poder acceder al estadio. Las personas que no lo tengan deberán pasar por taquilla para obtenerlo".

En las puertas de acceso se hará una desinfección de manos con gel hidroalcohólico y se tomará la temperatura a todos los usuarios que vayan acceder, no superando los 37ºC. El uso de la mascarilla será obligatorio en todo momento pudiendo llegar a ser expulsado todo aquel aficionado que no haga correcto uso de ella. En la entrada habrá que entregar el formulario de localización personal, que se puede encontrar en la web www.clubdeportivobadajoz.es

Por último, el Badajoz añade que una vez finalizado el partido, el estadio se irá evacuando por zonas para evitar aglomeraciones en las diferentes puertas. Los usuarios situados en la zona alta de tribuna y preferencia abandonarán el estadio a las 19.50 horas y los de la zona baja de las mismas a las 19.55 horas. En el caso de los fondos, las zonas altas saldrán a las 20 horas y las bajas a las 20.05 horas.

Desde el Club Deportivo Badajoz piden "responsabilidad a todos los asistentes al partido y rogamos que se dejen guiar por la organización, las señales visuales y las indicaciones de la megafonía del estadio. Disfrutemos del partido con responsabilidad para volver al estadio cada domingo".



ÚLTIMO TEST / El Badajoz vuelve a casa con la columna vertebral de la pasada temporada: Kike Royo, César Morgado, Pablo Vázquez, Sergi Maestre, Álex Corredera, Dani Aquino y Gorka Santamaría, a los que se unen jugadores también muy importantes como Adilson, Guzmán Casaseca y David Concha y el resto, fichajes. Los aficionados podrían ver en acción a Dani Fernández (procedente del Fuenlabrada), Tomás Sánchez (Balompédica Linense); Jesús Clemente (Diocesano), Ernest Forgás (Andorra), el delantero venezolano Yeiber Murillo (Sportivo Luqueño de Paraguay), el centrocampista Antonio Otegi (Osasuna). También podrían tener sus minutos el meta José María Saldaña cedido por el Atlético de Madrid o el central Isma Armenteros, cedido por el Real Madrid. A ellos se unen Íñigo Alayeto (Yeclano), Aitor Pascual (Sabadell), Manu Cedenilla (Las Rozas), Diego Barri (Albacete) o el último en llegar, Isi Ros (Recreativo de Huelva), completando los 23 futbolistas de la plantilla blanquinegra.

El partido tiene grandes alicientes ya que se miden dos de los grandes aspirantes al ascenso a Segunda División. El Córdoba, dirigido por Juan Sabas, que no llegó a debutar la pasada temporada al llegar el Covid, cuenta con el extremeño Willy Ledesma, otro jugador emblemático en el Extremadura UD como Carlos Valverde y dos ex blanquinegros, Djak Traoré, que jugó la pasada temporada y Thierry Moutinho, en el último CD Badajoz antes de la refundación (11-12).

Además se unen futbolistas de la calidad de Bernardo Cruz, fichado del Granada de Primera División. A dos piezas clave como De las Cuevas y Javi Flores, de la temporada anterior, se unen el delantero italiano Federico Piovaccari y jugadores como Samu Delgado, Djetei o el portero Isaac Becerra. El Córdoba viene de ganar en pretemporada a la Balompédica Linense.