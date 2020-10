Nadal: "Jugar enfadado habría sido un mal comienzo"

Rafael Nadal evitó quejarse de la hora tardía a la que tuvo que afrontar su partido de cuartos de final de Roland Garros contra el italiano Jannik Sinner y aseguró que "hay que aceptarlo".

"No he jugado enfadado, sería un mal comienzo y más en cuartos de Roland Garros. He aceptado las condiciones, se ha dado un cúmulo de circunstancias, sé que no es lo ideal, pero sobre todo por la temperatura. Pero en un torneo de dos semanas pasan cosas y hay que tratar de adaptarse", señaló el español, tras vencer al italiano por 7-6(4), 6-4 y 6-1. Nadal consideró que hacía demasiado frío y que en un deporte como el tenis, donde hay muchos parones, puede ser peligroso para los organismos.

Segundo torneo en seis meses

Pese a ello, Nadal aseguró haber "ganado un partido difícil contra un gran rival". "Es mi segundo torneo en seis meses y estar e semifinales en Roland Garros es una buena noticia. Sigo preparado para dar lo mejor de mi", comentó.

"Hasta ahora he hecho las cosas bien desde que llegué, que es intentar buscar el camino adecuado para tener opciones para conseguir un buen resultado. Eso está hecho, pero creo que queda lo más difícil", comentó. Sobre su próximo rival, el argentino Diego Schwartzman, Nadal aseguró que será "difícil".

"Voy a dar lo mejor de mi, jugar con agresividad, y tratar de hacer algunas cosas diferentes a las que hice en Roma. Estoy con la ilusión y la motivación y la actitud de hacerlo, desde mañana empiezo a prepararlo", comentó. Schwartzman le ganó en las semifinales del Foro Italico.

"Diego parte con ligera ventaja. Pero es verdad que estamos en un torneo especial para mi. Las condiciones son mas favorables para su estilo de juego, pero tengo que buscar mi camino para hacerle daño y tener opciones de ganar. En semifinales es siempre un partido difícil, acepto el reto con la máxima ilusión", dijo.

