Este paciente todavía no mejora

Hay síntomas de mejoría, pero la enfermedad persiste. El Cáceres Patrimonio de la Humanidad encajó una nueva derrota en el Multiusos, ésta ante un Huesca (68-75) que sin grandes alardes aunque con un juego muy coral demostró por qué está donde está en la clasificación. También los extremeños, que persistieron en los mismos errores de partidos anteriores: absurdas pérdidas de balón, precipitación y malas elecciones de tiro.

Al menos la irrupción de los dos nuevos, Dan Trist y Bakary Konate abre un halo de esperanza. El primero demostró que puede hacer grandes cosas en este equipo. También el maliense, aunque en su caso se notó la falta de experiencia en esta categoría. Y al Cáceres, que acabó enfadado por la actuación arbitral, le faltó ayer uno de sus mejores jugadores en los últimos partidos, Cole Huff. Tampoco estuvo al cien por cien Niko Rakocevic. Y no estuvieron acertados desde el tiro de tres, que sigue siendo el sostén de este equipo, que ayer renunció a correr para hacer ataques más pausados.

Con los dos nuevos del Cáceres sobre la cancha, empezó el partido mostrando abiertamente los derroteros por los que iba a transitar, con un intercambio de canastas y con un ritmo más lento del mostrado en otros partidos por el equipo de Roberto Blanco. Más acertado estaba el Huesca, quizás por la facilidades que encontraba para anotar cerca del aro. Y eso a pesar de los 2,11 de Bakary Konate, que intimidaba, aunque no lo suficiente.

Los huecos que encontraba el Huesca para encestar le permitió ponerse por delante, aunque las distancias nunca pasaron de los cinco puntos (8-13, 13-18). Vivió el Cáceres los primeros minutos del acierto del último en llegar, Dan Trist, que en los primeros minutos anotó siete puntos. Después decayó su acierto, aunque no cesó de intentarlo. Se ven mimbres de un gran jugador, valiente, con la canasta entre ceja y ceja y valiente en las decisiones, aunque a veces arriesgadas.

No le entraron al Cáceres los triples en un primer cuarto que terminó cuatro arriba para los oscenses (18-22).

No varió demasiado el segundo de los parciales, donde se reprodujo el intercambio de canastas. El Cáceres, que dio síntomas de mejoría en el rebote, seguía concediendo demasiadas facilidades al Huesca. Y aunque encontró el acierto desde la línea de 6,45 (un triple de Andy Mazurczak y dos de Niko Rakocevic), varias perdidas de balón absurdar le impedían ponerse por delante. Lo consiguió con una canasta de Konate (34-32), la primera con la camiseta verdinegra, aunque esa ventaja duró poco. El Huesca superó una pájara que provocó que estuviera más errático durante unos minutos para mantener la renta de cuatro al descanso (38-42).

La pájara la sufrió el Cáceres en el tercer cuarto. Aunque parecía que había reforzado su defensa y el triple de TJ Sapp (gran partido el suyo) le situó a un punto (45-46), fue un espejismo y el Huesca empezó a distanciarse a base de triples. Con 45-54 paró Roberto Blanco el partido. El partido bajó en anotación, pero los extremeños no recortaron las distancias (50-60). Y ahí se les escapó cualquier opción de pelear el partido. Los oscenses, cómodos con su juego, ampliaron la ventaja hasta los 16 puntos (51-67). No se rindió el Cáceres, que apretó hasta el final para la menos maquillar el resultado (68-75), aunque la derrota no la pudo evitar. Al menos dejó la sensación de que ahora tiene más armas para pelear.

cáceres 68

huesca 75

3Marcador por cuartos: 18-22, 38-42 (descanso), 50-60 y 68-75 (final).

3Árbitros: Morales, Fernández y Marqueta. Sin eliminados.

3Pabellón: Multiusos.

3Espectadores: 800.

3Cáceres Patrimonio de la Humanidad: TJ Sapp (12), Dan Trist (15), Guillermo Corrales (6), Bakary Konate (3), Luis Parejo (3) –cinco inicial–, Niko Rakocevic (10), Andy Mazurczak (9), Angelo Chol (7), Johan Kody (3) y Dani Martínez (0).

3Levitec Huesca: Tyler Haws (12), Stojan Gjuroski (15), Rauno Nurger (20), Agusti Sans (10), Daniel García (2) –cinco inicial– Lukas Aukstikalnis (0), Isaiah Trenell (2), Philipp Hartwich (6), Kenan Karahodzic (5) y Diego de Blas (3).