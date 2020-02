Pastrana se engancha justo a tiempo al carro del Extremadura

El fútbol es tan imprevisible como caprichoso. Que se lo digan a Víctor Pastrana, un jugador que había desaparecido del mapa de prioridades del Extremadura en los últimos meses y del que se ha hablado más que nunca en los últimos siete días. Por todos los temas. De un posible cambio de posición al lateral izquierdo, de un interés sorpresivo del filial del Barça y, por supuesto, del momento que anhelaba desde que arrancó la temporada: su primer gol.

«Pastrana es un futbolista fantástico. Entrena de maravilla, nunca se ha lesionado y siempre está predispuesto al trabajo. Hace muchas cosas bien, pero le faltan números. Le faltan goles, asistencias, centros… esas cosas que marcan a los futbolistas», decía Manuel Mosquera tres días antes del partido ante el Mirandés. No sabemos si Víctor lo escuchó o no, pero lo cierto es que el domingo aprovechó su vuelta a la titularidad dispuesto a convertirse en matemático del fútbol. Números, cifras, resultados. Y acabó con un golazo y una asistencia. En el momento que más lo necesitaba el Extremadura.

«Empecé jugando prácticamente todo y luego menos. Yo entreno día a día para sumar minutos y creo que he podido aprovechar la oportunidad», decía el joven atacante tras el envite. Su intervención ante el Mirandés fue de menos a más. Su gol abrió la lata y las esperanzas. Llegó en una de sus especialidades, el disparo de media distancia. Recogió un rechace, amagó dos veces y soltó un zurdazo potente abajo que se coló como una exhalación en el marco de Limones. Luego, con el 1-2, sacó el córner medido al pie de Alex Alegría para el empate. «Es cierto que he estado bien en juego este año, pero lo que cuentan son los números, los goles, las asistencias», decía. Parecía que había escuchado a su entrenador.

CENTRADO / El nombre de Víctor Pastrana no solo ha sonado en goles y asistencias, sino en los periódicos. Varios medios catalanes lo colocaban en el Barça B para suplir una baja de larga duración, pero el futbolista de Guadalajara dijo no saber nada de este interés: «Me he enterado de todo esto por la prensa y por el Twitter. De verdad que no sé nada. Soy jugador del Extremadura y me centro en eso». Despejando preguntas.

Parece que Manuel recupera a Pastrana a tiempo y el futbolista también está convencido de que su equipo está en tiempo de resolver la permanencia: «Estoy totalmente seguro de que vamos a salir de esta situación. Los partidos de casa van a ser claves. Y la afición, que nos ha dado mucha fuerza en los minutos finales».

A HUESCA / El golazo de Pardo en el último suspiro y la heroica remontada del Extremadura el pasado fin de semana ha insuflado de moral y optimismo a los aficionados. Tanto es así que la Federación de Peñas del club ha confirmado que saldrá un autobus desde Almendralejo durante la madrugada del viernes con seguidores azulgranas dirección a Huesca, donde juega el sábado el equipo a las 16.00 horas. El precio de bus más entrada es de 50 euros.