El Plasencia sigue acumulando puntos

2- UP PLASENCIA: Sergio Moya, Diego Cabezola, Juanals,Lolo liberal, Sergio Noche,Jojo, Pablo Bueno,Borja Encada (Diaby, min.87), Aarón Fernández, Diego Pantoja (Genís Balaguer, min.76) y Kofi (Coulibaly, min.90)

0 - LOBÓN: Kouba, Uva (Cristian, min.67), Jaime (Marquitos, min.78), Andrey, Nene (Cisco, min.78), Chin (Félix, min.64), Chori, Manu (Jorge, min.67), Pedro Juan y Navia.

Goles: 1-0: minuto 43, Borja Encada. 2-0: minuto 72, Sergio Noche.

Árbitro: Víctor Izquierdo Valle. Mostró tarjeta amarilla a los locales Juanals y Pablo Bueno; y a los visitantes amarillas a Manu y Nene.

Incidencias: Estadio de la Vinosilla, 250 espectadores (solo socios).

El Plasencia, con su victoria ante el Lobón (2-0), se afianza en la quinta posición y con tan solo dos partidos por delante para finalizar la primera fase (a la que le quedan tres jornadas) intentará certificar la permanencia en el grupo que da opciones a seguir en la pelea por el ascenso. No brillaron por su juego los pupilos de Luismi, pero les bastó para seguir sumando tres puntos que pueden resultar imprescindibles para el devenir de la competición.

La primera mitad fue de un claro dominio local, pero se encontró ante un enemigo bien organizado que no dejaba maniobrar con soltura al Plasencia, al que le costaba llegar con peligro a las inmediaciones de Kouba. Borja Encada, que volvió a convertirse en el mejor de los suyos, protagonizó la primera jugada con cierto peligro a los diez minutos, cuando se escapó por su banda derecha y puso un balón de oro al que no llegó por muy poco Diego Pantoja.

Los visitantes lograron también acercarse mediante otra arrancada. Fue Manu quién centró bien, pero para desgracia de los suyos nadie acudió al remate. Kofi, como siempre muy peleón, disparó a puerta en el 18, pero lo hizo mansamente desde la frontal del área a las manos de Kouba. Aarón Fernández, que volvió a jugar muy adelantado, circunstancia que se notó en la falta de fabricación en el juego en la medular, remató de cabeza en el 23, pero fuera.

El único disparo entre palos del Lobón en esta primera parte lo protagonizó Chin, probando desde muy lejos, demasiado lejos, sin problemas para que resolviera fácil Sergio Moya. En el 40 llegó un susto para la parroquia local cuando los visitantes inquietaron a la defensa placentina, pero el último disparo de Pedro Juan se diluyó entre un mar de piernas.

A falta de buen fútbol, el primer gol se lo fabricó en una maravillosa jugada individual Borja Encada cuando se marchó por potencia, velocidad y dribling de sus marcadores y disparó potente para colocar el balón por toda la escuadra logrando un auténtico golazo que ponía en franquicia a los suyos justo antes del descanso.

Tras la vuelta de vestuarios y contrariamente a lo que se podía predecir, fue el Lobón quién comenzó mandando y empujó al Plasencia a su área. Chori lanzó una falta enviando el balón por encima del larguero. Los placentinos se sentían incapaces de manejar el tiempo y el balón y tan solo trató de salir a la contra.

Pudo quedarse el Lobón con uno menos si el colegiado no le hubiera perdonado la segunda amarilla a Manu, que primero derribó a Jojo y posteriormente le arrojó el balón a la cabeza. No dudó, sin embargo, su técnico en cambiarle poco después para no seguir jugando con fuego.

El Plasencia rompía finalmente el partido en el 72, cuando tras un córner el balón llega a Borja Encada, que pone un centro magnífico para que Sergio Noche, llegando desde atrás y en posición forzada, lograra rematar el balón y ponerlo en la red. Este 2-0 amilanó las ansias de un Lobón que bajó los brazos. Aún tendría Genís Balaguer una última ocasión, pero su potente disparo se marchó alto. No hubo un juego exquisito, pero primó la eficacia y a estas alturas de la temporada es lo que realmente importa.