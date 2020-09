Plata con patín prestado para Ana Peix

Una medalla de plata en la modalidad de salto y otra de bronce en la de ‘speed’ fue el balance de la joven cacereña Ana Peix en el Campeonato de España 2020 de patinaje ‘freestyle’, pero para llegar a eso hubo un recorrido/odisea que merece ser contado: resulta que lo logró con un patín prestado.

La historia se remonta a lo sucedido apenas cuatro días antes del campeonato: se le partió uno de los suyos, el izquierdo, y no disponía de recambio. Era una avería seria, muy poco habitual, en una zona formada por fibra de carbono.

Detalle del patín partido.

«Fuimos a la zapatería de Manolo Delgado, en el Nuevo Cáceres. Entendió el problema, pero no vio solución salvo hacer un taladro para fijar la pieza», cuenta Javier Peix, el padre de la deportista, que empezó a hacer gestiones con tiendas especializadas de toda España. «Nos dijeron que nunca habían visto a un patín partido así y que no tenían solución», recuerda.

Entró entonces en juego la ‘magia’ de un deporte que presume de su ambiente de compañerismo. Mireia Bañuls, patinadora de OnSkate Madrid, le ofreció a Ana unos patines similares a los suyos para que al menos pudiera participar, lo mismo que Berta Marcos, de OnSkate Salamanca.

«El domingo 30 fuimos a Madrid. Mi hija entrenó con Mireia con muchos problemas en la misma pista donde se iba a disputar la competición, pero con muchos problemas, ya que el patín que le prestaron era de la talla 34 y ella calza la 37», añade Peix padre. Pero rendirse no estaba en los planes de nadie. Tocaba viajar a Salamanca para visitar a Berta Marcos y ver qué tenía para prestar.

La solución

«Los recogimos y el lunes 31 nos pusimos a usar patines nuevos para competir el jueves 3. Una locura, según varios patinadores, porque necesitaría una adaptación de varias semanas». Ana lo intentó, pero le costó mucho, como se esperaba, y decidió una fórmula mixta: acudir al campeonato con su patín derecho original y con el izquierdo prestado por Marcos.

Los resultados han sido bastantes mejores de lo esperado. «Los patinadores que estaban al tanto de la historia han alucinado con el resultado», comenta el padre, que aporta el testimonio de Jimmy Fort, patinador francés campeón del mundo que estaba presente: «Nos dijo que conseguir medalla siempre es bien. Con un patín prestado y tres días con él, solo estar aquí compitiendo es bien».

La chica no fue la única competidora de su club, Cáceres Go!, que subió al podio en la pista exterior del polideportivo Plata y Castañar. Cristian García fue subcampeón en salto, aunque no se clasificó para las finales de ‘speed’. También acudieron Cristina Solo de Zaldívar, que estuvo en la fase final de ‘speed’, y Jorge Durán, que quedó fuera de las finales. La entrenadora de todos ellos, Laura Casares, no pudo acudir porque dará a luz en breve. César Berlanga acompañó al equipo en su lugar.