La primera final anticipada del Extremadura se juega en La Rosaleda

Faltan nueve jornadas y el Extremadura empieza este sábado a jugar finales. Nada nuevo bajo el sol. Es la historia de todos los años para el conjunto azulgrana, aunque esta vez hay un matiz distinto: no tiene a su afición cerca y la dinámica para nada está al alza. El Extremadura se mide este sábado en el estadio de La Rosaleda al Málaga (21.45 horas), otro teórico rival por la permanencia. En cualquier otra tesitura, puntuar en Málaga sería un gran resultado, pero la necesidad no le deja otra opción al Extremadura que salir a ganar. No lograr un triunfo sería dejar escapar definitivamente el tren de la permanencia. Y eso, claro está, lo saben en el vestuario.

Apenas 72 horas después del batacazo ante el Albacete, el Extremadura está obligado a resetear en tiempo récord para buscar una heroicidad en la categoría de plata. Por primera vez en mucho tiempo, la afición ha perdido la fe en su equipo y está a la espera de que este sábado, como ya ocurrió en años anteriores, sean los jugadores los que les devuelvan un halo de esperanza.

De momento, el más fiel de los creyentes sigue siendo su entrenador, Manuel Mosquera, quien recordó de nuevo que restan 27 puntos y «vamos a ir a ganar a Málaga. Nuestra gente sabe que vamos a ir a ganar. Por debajo de ahí, no hay nada para nosotros. Hemos acostumbrado a nuestros aficionados que el Extremadura puede ganar en cualquier campo, pero esto hay que ponerlo encima de la mesa. Iremos a ganar al Málaga como ya lo hicimos el año pasado».

El entrenador gallego, que fue muy autocrítico con sus jugadores el pasado miércoles, quiere que los suyos saquen el orgullo que pareció desaparecer ante el Albacete.

La expedición azulgrana parte este mismo sábado rumbo a Málaga, de nuevo en avión desde Talavera. Llegará pasado el mediodía a la capital de la Costa del Sol para descansar antes del encuentro. Manuel se ha llevado a todos los jugadores disponibles, incluido Kike Márquez, aunque es poco probable que el sanluqueño entre en la lista de 23.

Hay que ver si Manuel opta por introducir variantes tanto en el sistema de juego como en sus piezas, después de que los dos primeros experimentos no hayan funcionado. Pardo entrará por el sancionado Fran Cruz en la posición de central, mientras que también se espera la vuelta a la titularidad de Cristian.

El Extremadura vuelve a jugarse un golaverage particular ante un rival que le saca siete puntos y con el que empató en la primera vuelta. Ya no valen empates. Ni especulaciones. Hay que jugar para ganar. Con el escudo en el pecho.