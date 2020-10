Prudencia en el Villanovense

Está siendo una de las buenas noticias de esta pretemporada en el Villanovense: los jugadores que han llegado están dando el nivel y aumentando su rendimiento en paralelo al equipo. Uno de ellos ha sido Miguel Díaz, autor del gol en el amistoso ante el Badajoz, en donde demostró ante el público serón que está en Villanueva con ganas de triunfar. El futbolista navarro cree que el equipo puede competir con cualquiera este año. Este sábado, al igual que sus compañeros, tendrá una nueva oportunidad de demostrar su dotes en el último partido de pretemporada, el que les enfrentará a la UD Sanse en tierras madrileñas (19.30 horas). Lo siguiente, el estreno liguero en el campo del Villarrubia.

En una plantilla en donde repiten muchos de los componentes de la temporada pasada hay muchos mecanismos establecidos. Muchas veces no es fácil para los recién incorporados adaptarse, pero en el caso de Miguel Díaz Montes (Estella, 24 de febrero de 1994) no ha sido así. En el amistoso en casa ante el Badajoz se le vio como si fuera un serón más. Revela que se siente muy bien en Villanueva de la Serena y que se ha adaptado rápido porque se siente muy a gusto: «La primera impresión que me dio el equipo es buenísima, con gente muy humilde y cercana que ayudan al de fuera desde el primer momento».

Después de varias semanas de vuelta a los entrenamientos reconoce que no es una temporada al uso, tanto por fechas, duración y por todo lo que rodea a la situación sanitaria: «Es todo muy atípico, dos partidos se han suspendido porque jugadores habían dado positivo por coronavirus y esta temporada hay que estar pendiente de este tipo de cosas, pero nos tenemos que adaptar», afirma el jugador navarro.

Reconoce que el partido contra el Badajoz, en el que además marcó el gol del triunfo, ha sido importante por la imagen y porque en la temporada les ha costado coger rodaje, algo normal. Pero subraya que la evolución es positiva para llegar bien al día 18 de octubre: «Habíamos jugado antes con el Cacereño y habíamos perdido y ni el día contra el Cacereño éramos tan malos ni ganando al Badajoz somos tan buenos, pero nos dio moral porque creo que el equipo compitió muy bien tanto en la primera parte como en la segunda».

Cree que en ese partido se vio la intensidad que les pide Álvarez de los Mozos en los entrenamientos. Afirma que se siente muy bien con los planteamientos del técnico y espera que el equipo continúe con la buena imagen de la temporada pasada: «Es un entrenador que exige mucho, que va a hacer al equipo competir, nos vamos a basar en la intensidad y creo que es importante».

Sobre el sistema de competición, novedoso este año, Miguel Díaz cree que va a provocar que no se puedan relajar en ningún partido. Será clave un buen inicio: «Ahora mismo son 18 partidos y como empieces mal te vas a empezar a quedar abajo por eso es importante que el comienzo sea bueno».

El nuevo jugador serón es ambicioso y cree que el Villanovense tiene plantilla suficiente para competir a cualquiera, como ya demostraron ante el Badajoz: «A pesar de ser un equipo recién ascendido el equipo es consciente de que si compite a ese nivel podemos ir a cualquier campo del subgrupo e intentar ganar. También es importante hacernos fuertes en nuestro estadio».