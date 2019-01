Puerta giratoria serona

El Villanovense anunció ayer la marcha de dos de sus futbolistas, el centrocampista Leandro y el central Esteban Muñoz, pero también presentó de manera oficial a sus dos últimas incorporaciones, el centrocampista Diakité y el extremo zurdo Almagro, que ya están a disposición de Cobos para el próximo fin de semana.

Después del cruce de comunicados la salida de Leandro era más que previsible. «Leandro Martínez deja de pertenecer al club tras llegar a un acuerdo para la rescisión del contrato que unía a ambas partes», señalaban en un comunicado.

Más sorprende la salida de Esteban Muñoz. El defensa mallorquín ha participado en 17 partidos oficiales entre liga y Copa, en 15 de ellos ha salido de inicio, uno de los más habituales. «Desde el club le agradecemos su profesionalidad y le deseamos suerte en su futuro profesional», declaraban desde la entidad en otro comunicado.

Pero ayer se dio la bienvenida oficial a dos jugadores que ya son el presente del club. Jaime Almagro (14-03-1997), llega del Lleida para aportar desborde por la banda y gol, algo que no pudieron hacer algunos de los que ya se fueron. Llega prometiendo trabajo como clave del éxito. «Trabajo, porque sumado al de los compañeros harán que vayan bien las cosas». El futbolista madrileño ya ha conocido a la plantilla y ha entrenado y afirma que la llegada ha sido muy fácil. «En un grupo tan bueno es fácil sentirse a gusto, te acogen muy bien, me han acogido de la mejor manera y contento».

A pesar de su juventud se siente preparado para sumar al grupo si se le da la oportunidad. «Luego está en manos del entrenador quien juega y quien no». No tiene preferencias por la posición en el terreno de juego, se puede adaptar tanto a la banda como a jugar de delantero. «Normalmente suelo jugar en la banda, aunque este último medio año he jugado más como referencia en ataque, son posiciones distintas y no sabría decir en cuál de ellas me encuentro más a gusto».

Músculo africano

Por su parte Alí Diakité (03-03-1993) llega a Villanueva para dar al equipo el músculo y el físico que ha perdido con la marcha de Selfa. «Sobre todo aportar defensivamente aunque es un deporte colectivo en el que hay que aportar todo». A pesar de que año pasado tuvo una lesión importante afirma sentirse bien después de jugar todos los partidos con el Lorca en el primer tramo de liga en la tercera murciana. «Físicamente me encuentro bien». El objetivo que se marca es el de todos, salvar al equipo. «Ojalá que en la segunda vuelta hagamos una remontada buena».

Ambos estarán disponibles para Julio Cobos para el domingo en Murcia. El costamarfileño revela que en el vestuario todos tienen ganas de conseguir el primer triunfo del año: «La gente está enchufada y muy motivada, estamos esperando a que llegue el domingo ya».