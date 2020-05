La revuelta de Chris Froome

Si Chris Froome deja entrever que no está feliz en el Ineos, que el dinero no lo es todo y empieza a reabrir, solo reabrir, la puerta de salida del todopoderoso equipo británico -recuerden los que no están muy puestos en los destinos del ciclismo que el Ineos se llamaba Sky hace un año- enseguida se organiza una especie de revuelta y comienza a moverse la bola en una imaginaria ruleta con los números convertidos en nombres de equipos que lo podrían admitir y sobre todo pagar.

"Nosotros, no", es lo primero que responden en el Movistar cuando se les pregunta si les interesa el ciclista británico que nunca ha vivido en su Inglaterra de origen, que nació en Kenia, creció en Sudáfrica y reside en Mónaco. Es el segundo ciclista mejor pagado del pelotón mundial pues, sorprendentemente, Peter Sagan, que explota como ninguno la faceta mediática, lo supera aunque nunca se plantee ni en sueño a aspirar a ganar el Tour, ni mucho menos cuatro como atesora Froome, al margen de dos Vueltas y un Giro. Pero, ciertamente, todos los indicios apuntan a que está empezando a buscar una salida en el Ineos; o por voluntad propia o porque el conjunto británico, que engloba en sus filas a cinco de los 10 ciclistas mejor pagados (aparte de Froome están Thomas, Bernal, Kwiatkowski y Carapaz) quiera aligerar el volumen de nóminas debido a la crisis de un coronavirus que ha obligado a aparcar, al menos hasta agosto, todas las bicicletas.

Las dudas

"Mi futuro es tan incierto como los días que vivimos", ha afirmado Froome en una videoentrevista conjunta que ha hecho para los diarios deportivos 'La Gazzetta dello Sport' y 'Marca'. "Hay muchas cosas a considerar. Pero ahora no todo se centra en mi contrato sino en lo que conscierne al deporte en general. Solo espero que podamos correr esta temporada". Y es aquí donde radica el principal problema. Si no hay rebrotes ni sobresaltos el Tour se inicia el 29 de agosto en Niza y, al margen de los 35 años que ha cumplido este miércoles, Froome será la principal figura de la prueba. Contratarlo ahora tendría un coste de unos dos millones. Pero, ¿qué pasa si el coronavirus obliga a cancelar el Tour y la temporada? Sería un plato bautizado como 'Froome con patatas'.

Los 20 mejor pagados

El diario 'LÉquipe' publicó la lista de los 20 ciclistas mejor pagados donde Alejandro Valverde, con 2,2 millones anuales, aparece en octava posición. Froome, contratos publicitarios aparte, percibe del Ineos 4,5 millones, uno más que Thomas, ganador del Tour 2018 y casi dos por encima de Bernal, vencedor hace un año en París. Mucho gallo para un solo corral. Porque a estos nombres hay que añadir al ecuatoriano Carapaz, triunfador en el Giro 2019 y que llegó al Ineos tras una pésima salida y ruptura con el Movistar. "No les debo nada. Estar en el Movistar era llevar un cuchillo detrás", ha declarado el corredor en una conversación telemática con el periodista y aventurero Valentí Sanjuán.

Y la otra gran duda para cualquier equipo es saber cómo ha quedado y con qué secuelas después del terrible accidente sufrido en junio del 2019 durante un entrenamiento en pleno Critérium del Dauphiné. ¿Si estuviera preparado para ganar el Tour lo dejarían partir del Ineos? Solo ha corrido unos pocos días en el Tour de los Emiratos. "Tengo que decidir los pasos que daré las próximas semanas". Él y equipos como el Israel o el NTT -de la Sudáfrica tan vinculada a Froome- que podrían ser, faltos de grandes líderes, los más interesados en contratarlo ahora.