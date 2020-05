Roberto Martínez renueva como seleccionador de Bélgica

Roberto Martínez ha renovado su contrato con la Federación Belga de Fútbol para continuar siendo el seleccionador hasta el 2022. Antes de que se haga oficial el anuncio, este miércoles, la federación ha difundido un vídeo con tono humorístico en el que el capitán de la selección belga, el atacante del Real Madrid Eden Hazard, celebra que ha firmado a Martínez como seleccionador en un videojuego.

Martínez, nacido en Balaguer hace 46 años, tomó las riendas de la selección de Bélgica en 2016, tras haber entrenado desde 2007 a equipos ingleses y galeses como el Everton, el Wigan Athletic o el Swansea City. El técnico leridano dirigirá a los 'diablos rojos' en la fase de clasificación hasta el Mundial de Qatar 2022.

Dos años después llevó a la mejor generación del fútbol belga, con talentos como Hazard, Kevin de Bruyne (Manchester City), Thibaut Courtois (Real Madrid) o Romelu Lukako (Inter de Milán), a conseguir una histórica tercera plaza en el Mundial de Rusia 2018.

