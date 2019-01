Rodri: «La idea de juego es para un equipo, no para un jugador»

Hacía mucho tiempo que la marcha de un futbolista no dejaba un vacío tan grande en un club. Ha pasado con Enric Gallego, cuya salida hacia Huesca ha dejado huérfano de ‘hombre gol’ al Extremadura si se atiende a los números de la presente temporada. El club almendralejense le busca recambio, pero mientras los refuerzos llegan, los azulgranas tendrán que esforzarse para hacer olvidar las tardes de gloria del gigante. Esta situación no le asusta a Rodri, el entrenador, quien ha confesado que su cuerpo técnico llevaba tiempo preparándose para esta circunstancia «porque sabíamos que se podía producir».

Ante la preocupación por la falta de Enric Gallego, el preparador azulgrana ha sido tajante: «Nosotros hemos construido una idea de juego en torno a un equipo, no a un jugador. Sabemos qué cosas tenemos que hacer con balón y cuáles sin balón. Ahora es momento de oportunidades para que nuestros delanteros exploten sus capacidades».

Para el técnico barcelonés es una buena noticia que hombres como Kike Márquez o Zarfino se hayan sumado a la faceta goleadora en los últimos partidos. Los registros de los otros tres delanteros del plantel no son los más halagüeños. Willy lleva dos goles, Chuli uno y Rennella no se ha estrenado. Pero Rodri confía en sus hombres: «Hay que hacer esfuerzos para tener más capacidades de hacer gol y más alternativas y diversidad en la manera de hacer estos goles».

Más efectivos / El preparador azulgrana ha confirmado que podrá contar con sus dos últimos fichajes para el partido de mañana ante el Real Oviedo (20.00 horas, Francisco de la Hera), aunque no ha querido pronunciarse de sí estarán o no en la convocatoria. Tanto Nando García como Fran Cruz hicieron ayer su primer entrenamiento como azulgranas y Rodri comunicará horas antes del comienzo del partido si decide o no meterlos en la lista de 18. Esta vez tendrá difícil elección, pues por primera vez en toda la temporada, el Extremadura tiene a todo su plantel disponible para la cita.

Una buena noticia es la recuperación total de Chuli y Aitor Fernández. El primero se ha entrenado con normalidad después de que una contractura muscular lo dejara fuera del partido ante Lugo. Apunta a titula. Aitor ha superado sus molestias en el pubis y también tiene alta médica. A ellos se suma Borja García, quien ya ha completado su primera semana de entrenamientos con el grupo tras cuatro meses de lesión.

Cuarto fichaje / El Extremadura ya tiene una cuarta incorporación en este mercado invernal tras las llegadas de Javi Álamo, Nando García y Fran Cruz. Se trata de Lolo González, un pivote defensivo de 27 años, natural de Sanlúcar de Barrameda, que llega cedido por el Oviedo hasta final de temporada, reservándose el Extremadura una opción de compra.

Lolo González no ha debutado aún en Segunda División, pues durante el primer tramo de la temporada ha estado jugando en el Oviedo Vetusta, el equipo filial del cuadro carbayón. No obstante, su crecimiento futbolístico (ocho goles esta temporada) y su polivalencia (juega de medio centro y de central), le han abierto la puerta del Extremadura, que lo ve como una pieza importante para dar amplitud al plantel.

No será la última incorporación azulgrana. El club sigue sondeando el mercado de fichajes en busca de dos delanteros de garantías que hagan olvidar a Enric. La lista de rumores es interminable, aunque lo que está claro es que el Extremadura trabaja en un fichaje de máximas garantías para ese puesto concreto.