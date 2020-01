El run run de la Copa está aquí

¿Y por qué no?, se pregunta Carlos Fernández, Carlao (Badajoz, 16 de abril de 1987) ante el inminente enfrentamiento contra el Eibar. ¿Y por qué no puede el Cacereño eliminar a un club de Primera División? «El equipo confía» en que puede sacar adelante la segunda eliminatoria de la Copa del Rey, asegura el central del CPC tras el primer entrenamiento de la semana. No ha habido nada especial, otro día más en la oficina salvo por un grupo de padres en los aledaños del campo de entrenamiento en Pinilla y sus retoños, canteranos del CPC que entrenaban después del equipo de los mayores. Y eso se debe a las vacaciones de los niños.

Cobos apenas les ha hablado del partido ante el Eibar en esta primera sesión de trabajo de la semana, cuenta Carlos Fernández. «Nos ha dado algunos detalles del partido anterior», ante el Jerez, un duelo que ganó con solvencia el conjunto verde (1-4) para acabar proclamándose campeón de invierno, un título simbólico, pero que ha sentado especialmente bien a la plantilla tras el dubitativo inicio del curso. «Nos llena de orgullo», reconoce el central, sobre todo porque «significa que estamos haciendo bien las cosas».

A muerte a por el partido

Por eso la confianza es máxima para el duelo de Copa. «Las diferencias entre un equipo y otro son tremendas, pero vamos a ir a muerte a por el partido». Será clave el equipo que lleve a Cáceres el Eibar, que lucha por la permanencia en Primera División. «Sabemos que no tenemos nada que perder, esperemos tener un buen día nosotros y que ellos no estén afortunados».

Todo es positivo esta semana en el Cacereño, «Entrenando no he escuchado ningún comentario negativo, todos estamos con mucha ilusión y diciéndonos a nosotros mismos ‘por qué no’. Es un partido y puede pasar cualquier cosa».

Aunque Cobos no hablara ayer nada del Eibar, es una semana especial. Lo reconoce el central. Se siente en la ciudad. «Cuando vas por la calle la gente te comenta cosas, te da ánimos, el run run está en el ambiente», añade Carlao. «¡A tope el domingo!» o «¡Vamos a eliminar al Eibar!» eran algunos de los gritos que lanzaban ayer a los jugadores el público que seguía el entrenamiento.

No oculta el jugadora que durante las navidades ha pensado en el encuentro del domingo. «Tenemos la oportunidad de jugar contra un equipo de Primera y es normal pensar en ello». Para él no será la primera vez. Ya se enfrentó a la Real Sociedad cuando era jugador del Algeciras. Fue en el 2013 y también en la Copa del Rey, entonces a doble partido. «En casa les empatamos a uno», rememora Carlao. En San Sebastián ganó 4-0 el equipo vasco.

Venta de entradas

«La gente está ilusionada», cuenta el veterano jugador del Cacereño, y eso se nota en la venta de entradas, a mejor ritmo que en la eliminatoria contra el Alcorcón. Ayer se habían vendido una 1.800. Además, el Príncipe Felipe se teñirá el domingo de verdiblanco, ya que se repartirán 4.000 banderitas verdes y blancas.

«El día de Alcorcón se notó muchísimo el apoyo de la gente, se nota una barbaridad cuando te animan. Ójala la gente se anime también para este partido y nos ayude. En los momentos difíciles te pueden sacar de muchos apuros», concluye Carlao, que el domingo espera sentir el calor de Príncipe Felipe.