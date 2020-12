Sábado de emociones con Montijo y Diocesano defendiendo lideratos

Que se haya colado en el calendario una jornada de Tercera División el próximo martes ha conllevado que la de este fin de semana se dispute íntegramente este sábado para que todos los protagonistas tengan más descanso. n ole faltará emociones a una tarde en la que se concentrarán los diez encuentros programados. En el subgrupo 1 se mantiene el pulso entre Montijo y Coria, con el Moralo a la expectativa, y en el 2 hay otra excelente ocasión para evaluar el refrescante liderato del Diocesano y la irregularidad del Cacereño.

SUBGRUPO 1

CALAMONTE-CORIA (16.30) / No pueden pinchar los de Rai Rosa si no quieren arriesgarse a perder la estela del líder del subgrupo, el Montijo, con el que marchan empatados a puntos, pero habiendo jugado un partido más. No será fácil cumplir en Calamonte: es precisamente allí el único sitio donde los montijanos no han logrado ganar. Sólido en defensa, el problema del conjunto local está siendo claramente el gol.

Por otra parte, el Coria ya ha puesto a la venta las entradas para el partido de la Copa del Rey que disputará el 15 de diciembre ante el Oviedo: los socios pagarán 10 euros --si compran antes del sábado 12-- y los que no lo sean, 20.

ACEUCHAL-MONTIJO (17.00) / El equipo de Juan Marrero también viaja ante un rival de similares características al Calamonte, un Aceuchal que siempre vende caro ceder puntos en su estadio. La casi perfecta temporada del Montijo (11 goles a favor y ninguno en contra todavía) se pone en juego de nuevo. Si continúa con la fortaleza que ha mostrado hasta ahora, la victoria y por tanto mantener el primer puesto del subgrupo 1 debe ser una realidad.

LOBÓN-PLASENCIA (17.00) / El Lobón está teniendo muchos problemas en su estreno en el grupo XIV y, si no espabila rápido, se verá indefectiblemente condenado a la fase de permanencia, que disputarán del séptimo al undécimo. Mientras, en la UPP, pese su seriedad, no acaban de cerrar los partidos y su fijación por el empate empieza a ser preocupante: cinco en los siete partidos disputados. Para ayudar en ataque se anunció este jueves el fichaje del senegalés Ismaël Djigulba Diaby.

CHINATO-VALDIVIA (17.00) / La igualdad en la zona intermedia de este subgrupo se expresa bien en este encuentro: los dos protagonistas son sexto y noveno… con la misma cantidad de puntos. El objetivo de ambos es meterse en el grupo intermedio (cuarto al sexto) y eludir posibles problemas, así es que se prevé un choque muy intenso e igualado.

CAMPANARIO-MORALO (18.30) / La salida a Campanario (un colista solo contabiliza un punto por ahora) parece propicia para que el Moralo aproveche para poner cuatro de diferencia respecto a su rival en la lucha por el tercer puesto, el Extremadura B, al que le corresponde descansar. Al tiempo, hasta podría escalar alguna posición si Montijo y/o Coria fallan en sus respectivos encuentros de Aceuchal y Calamonte.

SUBGRUPO 2

TRUJILLO-DIOCESANO (16.15) / La impresionante temporada del ‘Dioce’ tiene una nueva parada en Trujillo. De momento, 18 puntos de 18 posibles y un juego que está siendo al mismo tiempo tiempo efectivo, dinámico y hasta espectacular por momentos… con aire tremendamente juvenil. De momento, el equipo sigue explorando sus límites, adquiriendo cada vez más motivos para soñar con algo muy grande. En el otro polo está un Trujillo que no le coge el tono a la temporada y todavía no ha ganado (2 puntos).

AZUAGA-CACEREÑO (17.00) / Dura prueba para el inconsistente Cacereño, que se va quedando sin margen de error si quiere entrar entre los tres primeros y hacerlo además con una cantidad de puntos que le permita afrontar con optimismo la fase de ascenso. En el entorno se percibe un ambiente de desánimo que conviene borrar cuanto antes. Sus cuestionados delanteros tendrán que afinar la puntería ante un Azuaga que es quinto con cuatro puntos menos y que está haciendo una campaña bastante aceptable.

ARROYO-FUENTE DE CANTOS (17.00) / Dos equipos a los que les urge salir de la zona baja y que comparten un curioso dato tras siete jornadas: no han empatado ni un solo partido. Va por delante el Arroyo (dos victorias, una de ellas valiosísima ante el Cacereño) frente a un Fuente de Cantos (una) que contabiliza cinco derrotas consecutivas y al que se le empieza a encender la luz roja.

OLIVENZA-LLERENENSE (18.30) / Otro enfrentamiento entre conjuntos que aspiran como máximo a la zona templada. De momento están en la baja (séptimo y noveno, respectivamente, con 6 y 4 puntos), pero pueden salir perfectamente de ella. Para eso tienen que resolver favorablemente citas como la de este sábado. Preocupante la falta de gol del Llerenense: dos en seis partidos.

JEREZ-RACING VALVERDEÑO (18.30) / Puede ser una jornada muy propicia para el Jerez, que se sustenta en ser la mejor defensa del subgrupo (solamente cuatro goles en seis encuentros): parte cuarto, pero si gana superará al segundo, el Miajadas (descansa) y puede que al Cacereño, tercero, si los verdes no se imponen al Azuaga. Pero el Racing Valverdeño, sexto, es peligroso: aunque tiene problemas ofensivos, en la otra portería no es fácil nada marcarle.