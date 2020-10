Samuel Montero, el nuevo campeón extremeño

Extremadura tiene un nuevo campeón: Samuel Montero Melantuche (Salamanca, 24 de noviembre de 2006). El joven jinete lleva un año en la región tras trasladarse sus padres a Badajoz por motivos laborales. Los aragoneses José Andrés y Virginia son dos personas importantes en la hípica española. Él fue subcampeón de la Copa del Rey y quinto en un campeonato de España de caballos jóvenes, entre otros logros.

Samuel se ha proclamado ahora campeón de España infantil en doma clásica, en Alcalá de Henares. «Fueron tres días de competición», recuerda el jinete, explicando que «el primer día hice plata, el segundo bronce y el tercero plata otra vez. Pero fui el único que me mantuve siempre en unas notas altas y como los demás fallaron y bajaron sus notas, al final gané el campeonato».

Es la medalla más importante de la carrera deportiva del joven de 13 años. «Ganar el oro nacional te da nombre, por decirlo así, pero por lo demás es todo igual, hay que seguir trabajando y esforzándose igual».

La doma clásica es un deporte «difícil». Samuel Montero explica que consiste en hacer una serie de ejercicios «que te manda una reprise --conjunto de ejercicios-- que te indica lo que debes hacer. Son tres jueces, ejercicio por ejercicio, se saca una nota media y es la que tienes para las clasificaciones».

Entrena en dos lugares en Badajoz con varios caballos. Por un lado, en Cabalia, en la zona de Las Vaguadas, propiedad de José Carlos Moreno. «Es un club pequeño con un proyecto para hacerlo grande». Además, entrena en la Sociedad Hípica Lebrera. La doma clásica es una disciplina olímpica «y eso tiene más importancia, claro. ¿Ser olímpico en el futuro? Es algo muy difícil pero bueno…».

A caballo desde los 7 años

Con sus padres, Samuel lleva practicando hípica desde muy pequeño. Empezó a montar sobre los 7 años «más en serio» y hasta ahora no ha parado. «He tenido la suerte de nacer en esta familia», dice orgulloso el joven, explicando que sus padres nacieron en Zaragoza «y nos mudamos a Extremadura el año pasado». El campeón de España infantil nació en Salamanca, pero desde los dos años vivió en Zaragoza hasta dar el paso con 12 a Badajoz. «El cambio lo llevo bien. Me he integrado bien. Las instalaciones son buenas».

Ya hizo dos campeonatos de España desde alevines a infantiles y el pasado año compitió en el Campeonato de Europa. «Fue en Italia, una experiencia muy buena. Me fue bien pero no vas con posibilidades de ganar porque siempre vencen los alemanes y los holandeses». Y hace dos semanas, su primer éxito en la región, se proclamó campeón de Extremadura juvenil, en las instalaciones de Ifeba en Badajoz. «Como el año que viene ya tengo que competir en juveniles decidimos correr el campeonato regional en esta categoría».

Samuel monta a ‘Don Magic’ en el equipo M&M Dressage, de sus padres, y aún no sabe si se dedicará en el futuro a la hípica. Los meses de confinamiento los llevó bien. «No pude entrenar porque me operaron de la cadera en enero y en el confinamiento estaba en muletas, recuperándome muy bien. Cuando acabó el confinamiento ya pude volver a montar». En verano entrena casi todos los días, unas tres horas con distintos caballos, «y ahora con el colegio un poco menos. Estamos muy contentos pero hay que seguir trabajando y mejorando», dice con gran sencillez y humildad un joven campeón que llega a Extremadura para sumar.