El Santa Teresa, teórico favorito frente al Femenino Cáceres

Llega el tercer derbi de la temporada entre los dos equipos extremeños de la Liga Reto Iberdrola. Liberbank Santa Teresa Badajoz y Femenino Cáceres ya se enfrentaron en la Copa Federación (victoria cacereña en los penaltis tras el 2-2 del tiempo reglamentario) como en la propia competición liguera (1-2 para las pacenses). Esta mañana (12.00 horas) vuelven a verse las caras en las Instalaciones Deportivas Municipales El Vivero con el favoritismo decantado para las locales.

El Santa es líder, una posición que defiende cuando tiene a solo un punto al Granada, mientras que el Femenino Cáceres marcha en la octava posición sin más alicientes que terminar lo mejor posible la campaña.

Las pacenses quieren repetir el ambiente del último encuentro como local, en el que venció a Fundación Albacete por 2-1 con una gran presencia de público. Juan Carlos Antúnez, su entrenador, no se fía de la supuesta superioridad de sus jugadoras y afirma que «la ventaja en la clasificación no nos importa ahora, si no cuando acabe la competición».

En cuanto al rival, indica que «un derbi siempre acorta las distancias. El Femenino Cáceres es un muy buen equipo a nivel de estructura y será un partido muy igualado». Además, espera que la afición de nuevo arrope al equipo ya que «quedan cinco partidos como local y hay que apretar, crear un ambiente difícil para el rival y empujar a las nuestras. Si queremos lograr el objetivo, todos sumamos».

AUTOCRÍTICA CACEREÑA / En el Femenino Cáceres el momento no es malo, con solo una derrota en la segunda vuelta (tres victorias y dos empates), aunque escoció haber dejado escapar dos puntos en casa frente al Juan Grande el pasado domingo (3-3).

«Hemos intentado corregir los errores que cometimos y que provocó que al final nos quedásemos solo un punto. El equipo está intentando mantenerse equilibrado y está muy motivado por la importancia del partido», comenta Ernesto Sánchez, preparador del conjunto hoy visitante.

Sobre el rival, sostiene que «un equipo fuerte, la plantilla que mejor compite de la categoría. Tiene jugadoras con mucho nivel y experiencia, además se han reforzado bastante bien, rindiendo a muy buen nivel y siendo titulares». Y pide «intentar hacer las cosas muy bien para poder traernos un empate o una victoria. Vamos con esa intención. El resultado luego será el que sea, pero queremos demostrar que somos un equipo competitivo».

La fiesta del fútbol femenino extremeño será doble durante el domingo, ya que los respectivos filiales de la Primera Nacional se verán las caras en el mismo escenario (16.30 horas).