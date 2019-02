Schahin y Chirivella completan la revolución del Extremadura

Los aficionados azulgranas vivieron ayer un jueves pegado a internet y las redes sociales de su equipo. El Extremadura ha sido, sin duda alguna, el gran animador de este mercado invernal en Segunda División. Su revolución fue completada ayer con dos incorporaciones más: el alemán Dani Schahin y el promedor centrocampista, Pedro Chirivella.

Chirivella, de 21 años, llega al Extremadura cedido por el Liverpool hasta final de temporada en una operación exprés que pudo hacer ayer mismo la dirección deportiva azulgrana. Formado en la cantera del Valencia, el Liverpool lo compró hace unos años tras observar su potencial. Con apenas 18 años ya pudo debutar en Europa League y, posteriormente, Jurgen Klopp lo hizo debutar en la Premier. Para verle crecer con minutos, el Liverpool lo ha tenido cedido las dos últimas temporadas en la Erevidisie holandesa. Primero en el Go Ahead Eagles y, el año siguiente, en el Willem II. El jugador quería minutos y ha visto como una buena opción jugar en Almendralejo.

Chirivella suele actuar de medio centro, con capacidad para contener y para crear. Ha sido internacional con la selección española en categorías inferiores.

Por otra parte, la otra incorporación es la de Dani Schahin, quien completa el ataque azulgrana junto a Alfredo Ortuño para hacer olvidar los goles de Enric Gallego. El alemán (de origen ucraniano) ya entrenó ayer con sus nuevos compañeros en las instalaciones de Montecastillo.

Finalmente, el Extremadura no ejecutó ninguna operación más en materia de fichajes después de un día trepidante en los despachos. No todas las operaciones salieron tal y como estaba previsto. El fichaje relámpago de Aitor García por el Sporting de Gijón obligó al Cádiz a compensar al Rayo Majadahonda con Dani Romera, quien ya lo tenía todo acordado con el Extremadura. En el intento de buscar una pieza en ataque, los azulgranas tantearon varias opciones. Alex Alegría prefirió al Sporting, mientras que Jonathan Pereira, el último en sonar, no terminó de cuajar en la operación.

Salidas / El Extremadura sí activó la operación salida para vaciar la lista de descartes. Balbi, Djalo y Alex Barrera decidieron rescindir sus contratos tras negociaciones con el club. Borja García aceptó la propuesta de irse a la UD Logroñés, equipo de Segunda División B. Además, Candelas, que estaba cedido en el Ibiza, decidió regresar a la península para jugar en el Badajoz hasta final de temporada.

La dirección deportiva del club azulgrana está contenta con el trabajo realizado en este mercado invernal tras once incorporaciones y ocho salidas. Consideran que el Extremadura tiene bien cubiertas todas las demarcaciones para buscar la permanencia.

El club de Almendralejo trabaja ahora en la necesidad de contar cuanto antes con el transfer de José Antonio Reyes, una documentación que se demora y que no estará para el partido más inmediato ante el Sporting de Gijón.