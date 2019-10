Seguir creciendo, objetivo del Badajoz ante el Villarrobledo

Tras su victoria ante el Talavera que le sitúa en la tercera plaza, el Badajoz recibe este domingo al equipo en puesto de promoción de permanencia, el Villarrobledo (Nuevo Vivero, 18.00 horas). El delantero Gorka Santamaría es la gran novedad tras superar una lesión y Jairo Morillas, la única baja.

El técnico Mehdi Nafti resalta que sus jugadores aún pueden dar más. «El talento está en la plantilla, pero todavía me falta el empaque que teníamos la temporada pasada. El equipo está fuerte a nivel defensivo pero para mi gusto, todavía permitimos demasiado al rival, les damos demasiadas opciones. El empaque que nos costó tanto conseguir la temporada pasada todavía no lo tenemos a pesar de la clasificación, goles encajados, no hemos encajado goles a balón parado...me falta porque al final a los futbolista con más talento es lo que más cuesta y en eso estamos trabajando».

Del Villarrobledo, Nafti explica que «es un equipo que está disfrutando de la Segunda B, un equipo alegre que juega en campo contrario, no tiene miedo a perder y le hace más peligroso. Le ha ganado en su campo al Recreativo, no ha puntuado fuera, pero incluso en Murcia con 3-0 sigue para adelante». Ve muchas similitudes entre el Algeciras y su rival de hoy, «aunque el primero tiene más mordiente en transiciones pero en la manera de ver el fútbol y dar el salto a Segunda B se parecen bastante».

Nafti subraya que su equipo siempre ha estado bien, incluso tras la derrota ante el San Fernando. «No veo a ningún equipo que vaya de sobrado, todos sufriendo y si algún iluminado piensa que algún equipo va a acabar con 100 puntos y 100 goles a favor que se apunte al baloncesto u otra cosa. Esto no va a pasar, es un trabajo a largo plazo, hay que ser consistente, regular durante toda la temporada, estar preparados para las malas, disfrutar sin sentirse un crack en las buenas y trabajar diariamente pase lo que pase».

RESPETAR A TODOS / Un aspecto clave es «respetar a todos los rivales. Nadie gana con el escudo, hay que competir, primero corriendo más que el rival, si queremos ganar el partido hay que correr más que el Villarrobledo. El Murcia les ganó corriendo más y mejor».

Los partidos se están resolviendo a balón parado. «Es muy importante. Llevo tres o cuatro años entrenando y era una cosa que no me molaba pero los hechos están. Casi todos los goles son a balón parado y hay equipos expertos. De los nueve goles, cinco a balón parado, dos robos en campo contrario y dos en centro lateral. Más del 50 por ciento, imagina la importancia».