Sergi Maestre: "Tendremos a la afición en el corazón y la cabeza"

Una de las grandes esperanzas del CD Badajoz en el playoff de ascenso a Segunda División es Sergi Maestre. El centrocampista catalán ha sido una pieza clave en el equipo durante la temporada y transmite seguridad e ilusión de cara al primer partido ante el Bilbao Athletic, el sábado a las 20.00 horas en el Nuevo Mirador de Algeciras.

«Llevamos mucho tiempo esperando este momento y tenemos ganas e ilusión de que llegue ya», declara el jugador. Su equipo realizó este lunes su primera sesión de entrenamiento en el Marbella Center. «El club ha decidido hacerlo de esta manera, que para nosotros es lo más cómodo estar cerca de la ciudad donde vamos a disputar el primer partido. Son unas instalaciones muy adecuadas con medios para trabajar y entrenar y lo estamos llevando muy bien. Seguro que nos aclimataremos rápido a las temperaturas para llegar en las mejores condiciones posibles».

Tres partidos en una semana «hacen una situación excepcional que toca vivirla de esta manera. Será una experiencia muy bonita para tener en el recuerdo y ojalá que con final feliz. Parece fútbol profesional con concentración una semana antes, con todos los medios, ojalá que no se tenga que vivir más en estas circunstancias por temas sanitarios pero hemos venido a disfrutarla y a intentar llevarnos una alegría para casa».

Sergi explica que «hemos sido un equipo super regular en el campeonato liguero, hemos pasado muchísimas jornadas dentro de playoff y nos merecíamos la opción de pelear por dar el salto de categoría. Hubo mucho alboroto si tenían que ascender los primeros, un playoff con más, pero es una manera de premiar a los que nos mantuvimos ahí y no privarnos del objetivo que iniciamos en la temporada».

Despedida emocionante

El centrocampista llega con la inyección de moral de la afición, en la despedida del sábado. «Fue algo super emotivo y emocionante. Nunca había vivido la despedida de un equipo que se va a jugar un partido una semana después. En Murcia tuve situaciones parecidas en algún partido pero el recorrido por la ciudad y ver gente por todas las calles apoyándonos fue super ilusionante y emocionante para nosotros. Los tendremos en la cabeza y en el corazón antes del primer partido». Cada uno lo vivió a su manera, «unos captaban las imágenes en vídeo, otros nos limitábamos a mirar y disfrutar de la cantidad de gente que había, otros iban cantando... Una situación peculiar y muy contentos por el apoyo de la afición. Espero que se sientan orgullosos de nosotros».

No piensan en tres partidos en una semana sino en el Bilbao Athletic. «Tenemos que pensar en el primero porque si éste no va bien, no hay segundo», asegura Sergi para añadir que «en nuestra cabeza está hacer los tres, saldarlos con tres victorias y volver con una alegría inmensa y una recepción enorme en Badajoz justificada por nuestra parte. Pero tenemos la mente puesta en el primer rival, hemos tenido tiempo de preparar el partido y estamos con la mente puesta en ello».

Del filial del Athletic, Sergi Maestre dice que es «un equipo joven que en forma física estará con la chispa que a jugadores más veteranos como yo nos costará más a pesar del trabajo realizado. Un chico de 20 años coge antes el cambio de ritmo que un chico como yo de 29. Tienen mucho desparpajo, mucho atrevimiento en la zona de arriba del campo, los extremos y el delantero. Algunos jugadores están participando con el primer equipo pero tienen debilidades». Y enfrente, el Badajoz que «domina las estrategias, tenemos nuestras armas para hacerles daño y de eso se trata, que nuestro plan de partido salga bien y eso nos dará la victoria».