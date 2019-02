El Sporting agranda la herida

El Extremadura volvió a tirarse del precipicio en el Francisco de la Hera y confirmó que es el peor equipo de toda la Segunda División jugando como local. Lo que parecía impensable al arrancar la temporada, se está convirtiendo en toda una pesadilla para los azulgranas, que ven como semana tras semana los rivales se van llevando todos los puntos que se disputan en el Francisco de la Hera. Y lo peor de todo no es eso, sino que además, la mayoría de oponentes, lo hacen aplicando la ley del mínimo esfuerzo. El Sporting de Gijón fue ayer el último de ellos. Sólido, sin fisuras, esperó a que el Extremadura le dejará un resquicio de luz para ponerse delante en el marcador y después, ante el mar de dudas de los azulgranas desde la marcha de Enric Gallego, reventar el partido a la contra. Otro duro revés para un equipo que se empieza a descolgar por abajo con Córdoba y Nástic de Tarragona.

Parecía que Rodri no revolucionaría mucho su once inicial después de su rueda de prensa previa al partido, pero ocurrió todo lo contrario. Fulminó a Pardo para dar entrada a Perone y el cambio no le dio efecto. Arriba, metió a Perea y Ortuño. Los dos cuajaron un buen partido, pero no hubo nitidez en los metros finales. En la grada se quedaron hombres como Chuli o Alex Díez. Especialmente sorpresivo este último, de lo mejor del equipo en toda la temporada.

Lo cierto es que el Extremadura cuajó un buen primer tiempo donde hubo alternancias para ambos equipos. La primera ocaisón la tuvo el Sporting con un disparo raso de Nacho Méndez desviado. Respondió el Extremdaura con un remate al travesaño de Borja Granero tras peinar un córner botado por Perea. Sin Reyes ni Kike Márquez, Perea fue el autor de ejecutar los libres directos azulgranas.

Pudo adelantar Djurjevic al Sporting en una galopada que finalizó con un disparo colocado al que respondió Casto con una soberbia intervención. Pese al abultado marcador en contra, el portero azulgrana fue de lo mejor ayer de su equipo.

Tuvo dos buenas oportunidades el Extremadura antes del descanso. Primero en un centro de Pomares que Ortuño, de manera acrobática, cazó con la zurda y obligó a Diego Mariño a enviar a córner. Y poco después, en un centro chut de Aitor Fernández que el cancerbero del Sporting tuvo que sacar en la misma escuadra.

Fortuna asturiana / En la segunda parte, el Extremadura salió decidido a ponerle una marcha más al partido. Perea volvió a rozar el gol con un libre directo que Mariño sacó con una parada espectacular. Más tarde sería Casto el que se luciría tras un disparo colocado de Sousa, después de que Carmona hubiera lanzado un córner directo al travesaño.

Sin embargo, la fortuna se aliaría con el Sporting de Gijón en la segunda parte. En un balón recogido por Aitor García en el costado izquierdo, su centro golpeo en la pierna de Aitor Fernández, el balón cogió una parábola diabólica y se coló en el palo contrario de la portería de Casto ante la atónita mirada de los diez mil azulgranas en las gradas. Un gol repleto de fortuna que cambiaba el signo del partido y del que no pudo recuperarse el Extremadura.

Tuvo media hora por delante el cuadro azulgrana para voltear la balanza, pero careció de pegada. Rodri zarandeó el banquillo con Willy, Capel y Javi Álamo, pero el equipo se fue desinflando con el paso de los minutos.

En la recta final del choque, con un Sporting liberado y conducido imperialmente por Cristian Salvador en la medular, Djurjevic encontró un balón suelto dentro del área que ajustó al palo para hacer el 0-2.

Hundido sobre el verde, el Extremadura encajó el tercero en una contra de Djurjevic que el serbio finalizó con un tremendo derechazo al palo contrario. Un castigo demasiado severo que enciende las alarmas en el Francisco de la Hera.

La ficha

Extremadura 0 -- Sporting 3

Goles: 0-1 Aitor García, min.66; 0-2 Djurjevic, min.86; 0-3 Djurjevic, min.89.

Árbitro: Varón Aceitón (balear). Amonestó con amarilla a los locales Pomares, Nando y Perea; y a los visitantes Babín, Carmona y Djurjevic.

Estadio: Francisco de la Hera.

Espectadores: 10.000.

Extremadura: Casto; Aitor, Granero, Perone, Pomares, Zarfino, Tienza, Olabe (Capel, minuto 72), Nando (Willy, minuto 67), Perea (Javi Álamo, minuto 76), Ortuño.

Sporting de Gijón: Diego Mariño; Babín, Aitor García (Alex Alegría, minuto 76), Carmona (Carlos, minuto 89), Nacho Méndez, Canella, Sousa (Hernán, minuto 72), Geraldes, Peybernes, Cristian, Djurkevic.