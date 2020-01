La Supercopa estrena la tecnología de gol y la información en el vídeomarcador

La tecnología de gol y el sistema de información en el videomarcador entran en escena por primera vez en el fútbol español, en la Supercopa de España que se disputa en Yeda (Arabia Saudí). La cúpula del estamento arbitral presentó las novedades sobre el césped del estadio King Abdullah Sports City, en el que se van a jugar los partidos.

Nunca antes en el fútbol español, que cumple este curso el segundo año de VAR en los terrenos de juego, había hecho uso de la tecnología de gol para comprobar que un balón ha rebasado la línea de portería o no, ni con la información para el público asistente en el estadio.

Carlos Velasco Carballo, el presidente del Comité Técnico de Árbitros, calificó como "día histórico para los árbitros" estas innovaciones tecnológicas que, además de ayudar al árbitro, van a resolver las dudas de los espectadores, que verán en el estadio, y a la vez que el juez, lo que está sucediendo y lo que está revisando.

CREER EN LOS ÁRBITROS

"No creo que los clubs no lo entiendan [el VAR], todo lo contrario Lo entienden perfectamente. El problema del VAR es el problema intrínseco del arbitraje. Hay jugadas claras, otras no tan claras, grises, unos ven penalti y otras no. Aciertan la inmensa mayoría los árbitros pero algunas otras se equivocan y es normal que haya debate o polémica. Pero estoy seguro que todos los clubes creen en nuestros árbitros", aseguró Velasco Carballo.

"El nivel del arbitraje español es increíblemente alto uno de los mejores del mundo, para mí el mejor. Y nuestro VAR es de los mejores del mundo como lo demuestra que las finales de grandes torneos se han hecho con VAR españoles", subrayó el máximo dirigente del estamento.

LA TECNOLOGÍA DEL TENIS

La tecnología de gol es el ojo de halcón del tenis. De hecho, es la misma empresa, una de las dos homologadas por su precisión, la que ha propiciado el sistema.

Hasta ahora era el VAR el que ayudaba a vislumbrar si la pelota sobre la línea llegaba a ser gol o no. Ahora, con siete cámaras en cada portería, catorce en el total del campo, y un sistema de transmisión hacia un reloj que portará el árbitro, darán rapidez y precisión a la decisión del árbitro. Resolverá sus duda al instante. El colegiado estará avisado de que la pelota entró con un pitido y una vibración en si reloj.

Por otra parte, la Supercopa pone en marcha un sistema de información para el público. Por medio del videomarcador se informará al espectador de lo que sucede al momento. El aficionado verá a la vez que el árbitro en el monitor el examen de la jugada. Será avisado de que una acción es revisada, qué es lo que se revisa y también la resolución.

Incluso, el público va a poder ver las líneas que marcan o no una acción de fuera de juego, que hasta ahora solo emite la televisión en sus retransmisiones. Ahora, el aficionado sabrá lo que sucede de manera instantánea.

Las dos innovaciones tecnológicas serán empleadas de forma circunstancial en esta Supercopa. Sin embargo, de momento no se utilizarán, al menos en lo que resta de esta temporada, en los encuentros de LaLiga.