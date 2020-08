Tapia, satisfecho "en todos los sentidos" en el Villanovense

El presidente del Villanovense, José María Tapia, dice estar satisfecho con el trabajo que se está haciendo a nivel deportivo, aunque asegura que todavía queda basante por hacer: «Todavía estamos en buscar de varios jugadores, un medio centro, un media punta, un lateral izquierdo… que creen competencia», ha apuntado a este diario tras confirmar la renovación de Juan Ramón Ruano.

Siguiendo con el aspecto deportivo, el dirigente serón recordó que la opción de que la primera renovación fuera la del entrenador, Javier Álvarez de los Mozos, «era lo más justo y lo más lógico». Sobre los que se quedan y los que se van afirma que le hubiera gustado que siguieran todos y que no han sido fáciles algunas despedidas de futbolistas.

En su balance de la temporada Tapia cree que «hay que estar muy satisfechos con la labor realizada, deportivamente hemos conseguido el objetivo que nos habíamos planteado». Además a nivel económico se congratuló de que también se tengan unas cuentas saneadas: «Debemos estar satisfechos en todos los sentidos». Además hizo un agradecimiento a toda la plantilla, cuerpo técnico, directiva, trabajadores y afición por poder retornar a Segunda B.

Sobre la temporada que viene auguró una liga bonita por todos los derbis que va a haber y aunque aún no hay grupos definidos revela que tanto el Villanovense como el resto de clubes extremeños van de la mano para pedir jugar con los equipos de Castilla La Mancha. Además considera importante que se pueda jugar con público: «No entendemos el fútbol modesto sin nuestros aficionados y sin nuestros socios, porque son los que al final nos dan vida, nos dan alegría y dos dan esa situación económica que todos necesitamos». Recordó el ejemplo que se ha dado en el play off de ascenso.

Tapia también se refirió a la sección femenina. «El Villanovense va a seguir creciendo en su sección femenina. Queremos ser más fuertes», recalcó.

Elecciones / José María Tapia también anunció el inicio de un nuevo proceso electoral a partir del próximo 1 de septiembre. Unas posibles elecciones (debe de haber más de un candidato), para las que no ha decidido si se va a presentar. «A fecha de hoy no está decidido y no lo he valorado tampoco, vamos a esperar a los próximos días, a hablarlo, estudiarlo y ver qué podemos hacer y después confirmaré mi decisión a mis compañeros de junta directiva y amigos antes de hacerlo público».

A pesar de estas declaraciones es difícil que Tapia no sea de nuevo presidente y tampoco se vislumbra en la afición ningún sector crítico con fuerza como plantearse hacerle frente. Los éxitos deportivos y en la gestión del club siguen pesando mucho.

Precisamente este sábado hubo novedades. La confección de la nueva plantilla del Villanovense continúa adelante y cerró la contratación de Gabriel Salazar Rojo (Madrid, 25-9-1995) procedente de la Sociedad Deportiva Amorebieta y que juega en la demarcación de delantero. Se trata de un punta «con mucha movilidad, buen remate y con gran asociación», destaca el club, que también aporta el dato de que, cuando estaba en su filial, el Leganés llegó a convocarle en varias ocasiones. También ha pasado por el Burgos y el Navalcarnero.