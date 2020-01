Tebas: "Yo voto a Vox y no suelo cambiar"

Javier Tebas ha explicado en una entrevista en la COPE que la Liga temía que hubiera una acción de protesta durante el Clásico del mes de octubre por los disturbios de Barcelona a raíz de la sentencia del procés. Finalmente, se trasladó al mes de diciembre. El máximo mandatario de la patronal futbolística ha comentado que se hizo un rastreo en las redes sociales y en los foros y que comprobaron que se podían llevar a cabo manifestaciones que podían afectar la jugabilidad del Barça-Real Madrid.

Tebas en el mismo medio también tato sobre los cánticos racistas que recibió Iñaki Williams el pasado sábado en el partido entre el Espanyol y el Athletic. "Los insultos racistas a Williams pueden ser un delito de odio y puede ser tratado como un delito penal. El Espanyol debería expulsar a los nueve socios", añadió Tebas.

Pelea de ultras del Valencia y el Barça

El pasado sábado en las inmediaciones de Mestalla tamibén se produjo una pelea entre las aficiones ultras del Valencia y del Barça. "Sabíamos algo pero no el lugar, hubo un error", ha añadido Tebas. Además, el presidente de la Liga ha explicado que hay que vigilar la compra de entradas por internet para evitar que los ultras puedan adquirirlas. Tebas también ha mostrado su rechazo a la reyerta.

Otro de los temas candentes es la ideología política de Tebas, el cual siempre se ha desmarcado y dejado bien claro que es votante de VOX. En la entrevista se le ha preguntado por si había cambiado su voto, aunque Tebas se ha ratificado en su intención de seguir votando a la formación de ultra derecha. "Yo voto a VOX y no suelo cambiar de posicionamientos ideológicos. Aprovecho para felicitar a Pedro Sánchez."

El VAR trae cola

Las polémicas en el uso y las decisiones que tomen los colegiados al revisar el videoarbitraje sigue siendo un continuo debate. A Tebas tampoco le acaba de gustar el VAR y en la entrevista especificó que "interviene demasiado". También aclaró que habrá una reunión en marzo para valorar el VAR. Sin embargo, Tebas ha ido más allá y ha dicho que la supuesta llamada de Florentino Pérez a Luis Rubiales después del 'Clásico' ha marcado un antes y un después en el uso del VAR.

Respecto a los nombres de Rajoy y Casillas como posibles candidatos a la presidencia de la federación española, Tebas ha concluido que le parece "raro" y "kafkiano" pero que le gustaría que hubiera candidatos para las elecciones. Sobre Casillas, ha dicho que el exportero madridista le comentó que no estaba de acuerdo con la gestión de Rubiales.

Supercopa de España en Arabia Saudí

El presidente de la LFP quiso entrar en detalles sobre la disputa de la Supercopa en el país saudí. "No me gustó por los derechos humanos. Desde allí nos pirateaban los partidos. Me comprometo a no llevar a jugar competiciones oficiales en aquellos partidos que no se respetan los derechos humanos".