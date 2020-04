Tiago Ramos, el padrastro de Neymar Jr. con pasado extremeño

La noticia más rocambolesca de estos días de confinamiento ha sido el romance entre Nadine Gonçalves, madre del famoso jugador del PSG, Neymar Jr, y Tiago Ramos. La diferencia de 31 años entre ambos, lo que más llama la atención. Y en medio de todo este circo del papel cuché, la camiseta de equipos extremeños como el Villafranca o Guareña copan fotos en medios internacionales y nacionales.

Tiago Ramos (Brasil, 1997) llegó a Extremadura en febrero del 2019. El primer equipo en recalar, el Villafranca. "Él venía procedente un equipo portugués; Pana –técnico del club villafranqués- lo utilizaba de extremo. Técnicamente tenía algunas carencias, pero era muy rápido y con un físico portentoso", analiza Isi Piñero, utillero de este club que milita en la Primera División Extremeña.

La noticia, un terremoto en Villafranca de los Barros. "Ayer leímos la noticia, estuvimos hablando sobre el tema y la verdad que fue el tema de conversación en el club. Era un chaval muy educado, muy alegre y muy cuidadoso con su físico, se machacaba en el gimnasio", reconoce el utilero. Ramos llegó al club por mediación de varios compatriotas que ya estaban en el equipo y con los que compartió piso.

Tras concluir la temporada, dejó la zamarra amarilla para enfundarse la elástica rabúa. "Aquí estuvo muy poco tiempo, llegó por mediación de un agente. No te puedo contar mucho más”, dice Antonio Barrero, presidente del Calamonte de Tercera División. No obstante, en esos entrenamientos dejó alguna que otra anécdota con los compañeros calamonteños.

BROMAS Y CUALIDADES

"Llegó con la pretemporada empezada y estuvimos trabajando el físico, él llevaba tiempo sin entrenar y estaba reventado. Recuerdo que le dije que donde tenía que demostrar era en el partidillo, no ahora…estaba muerto", rememora Antonio Carrasco, jugador del Calamonte, al que también sorprendió la noticia del noviazgo de Tiago con la madre de Neymar Jr.

Tras su paso fugaz por Calamonte, el Guareña de Faustino Bueno ‘Tinín’ apostó por el talento y poderío del brasileño y allá que marchó Tiago Ramos. "Sí, sí…lo tuve. Lo usaba sobre todo en la banda, aunque también podía hacerlo de punta. Físicamente era un portento", dice el que fuese entrenador del conjunto guareñense.

ALEGRE Y MODELO

No obstante, quien más puede hablar sobre Tiago Ramos es Isi Piñero. El utillero villafranqués guarda bastantes recuerdos del brasileño. "La verdad que llegó siendo muy tímido, pero poco a poco se fue soltando y terminó poniendo él la música en el vestuario y bailando los bailes estos que hacen los brasileños", narra entre risas.

"He seguido teniendo contacto con él, porque siempre me gusta saber de los jugadores que han pasado por el Villafranca, y sé que estuvo en Estados Unidos. Me comentó que estaba todo bien y que ahora quería dedicarse al mundo de la moda. La verdad que cuidaba mucho su alimentación y echaba toda la mañana en el gimnasio", dice Piñero.

Una historia rocambolesca de amor que ha puesto en el mapa internacional al fútbol extremeño. Las zamarras de Villafranca, Calamonte y Guareña han cruzado el charco gracias a Ramos, el padrastro del astro del PSG. Quién dice que Neymar no conoce ya el buen trato ofrecido por Isi Piñero, los chascarrillos de Carrasco o las tácticas del profe ‘Tinin’.