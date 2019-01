Los tres extremeños, en alza

Quedan 16 jornadas para el final de la liga en el grupo IV de Segunda B. Casi cuatro meses por delante para que los tres equipos extremeños logren sus objetivos. El del Badajoz va camino de conseguirse. En la zona media de la tabla, se muestra muy fuerte en casa, en donde ha sumado 16 puntos de los últimos 18, pero menos fuera, en donde sigue sin ganar en la ‘era Nafti’, aunque al menos ha mejorado notablemente su juego y competitividad. Mientras, el Villanovense sigue en crecimiento con Julio Cobos. Está en el puesto de promoción de permanencia y con el reto de coger una buena racha que le saque de ahí. Y el Don Benito no se rinde. Está a seis puntos del primer equipo en salvación, mostrándose más fuerte y sabiendo que es posible la remontada.

Buen punto en Murcia

El Badajoz sumó el domingo un gran punto en la Nueva Condomina. «Desde que estoy en el club es la primera vez que dejamos la portería a cero fuera de casa», ha destacado Mehdi Nafti. Cree el técnico blanquinegro que «el trabajo defensivo en Murcia fue espectacular. Cuando un equipo como el Real Murcia no crea una ocasión clara en 94 minutos es para irte orgulloso. Me queda un sabor agridulce, ya que me hubiera gustado crear algo más de peligro con superioridad numérica». A pesar de todo, el franco tunecino se declara satisfecho porque «el equpo está en crecimiento».

El Badajoz, que espera firmar algún jugador más en los próximos días, dio ayer la baja (tras llegar a un acuerdo) a David Aparicio, que apenas había jugado 70 minutos en toda la temporada.

Un equipo en crecimiento

El próximo rival del Badajoz será el Ibiza (domingo, Nuevo Vivero, 12.00 horas). Precisamente el Villanovense igualó a cero en Ibiza en la pasada jornada. «Es un punto muy importante y esta semana jugamos en casa contra un rival directo –El Ejido– y queremos hacerlo bueno con los tres puntos», asegura el lateral derecho serón Sergio Domínguez. Del encuentro ante el conjunto ibicenco recuerda que «la primera parte fue más del Ibiza y según transcurrió el partido nos hicimos con la posesión del balón y tuvimos nuestras ocasiones para haber podido llevarnos los tres puntos». El equipo está «muy bien, defensivamente no nos están haciendo goles y falta esa pizca de suerte que llegará, porque las ocasiones las estamos teniendo».

Ante El Ejido, dice, «hay que sacar los tres puntos y hacernos fuertes en casa. Les adelantaríamos y hay que empezar a despegarnos de abajo». Por último resaltó que «hay que tener tranquilidad porque los resultados llegarán. Hay muy buena plantilla y poniendo cada uno de su parte los resultados llegarán».

El Villanovense pierde ahora a uno de sus laterales, José María Tapia, que se lesionó en Ibiza y deberá pasar por quirófano con una «fractura de Maisonneuve de su tobillo izquierdo».

La mejor primera parte

Y en descenso sigue el Don Benito, que hizo un buen partido ante el UCAM Murcia (1-1). Juan García, entrenador dombenitense, resaltó que había sido «la mejor primera parte» de la temporada frente a uno de los mejores rivales de la categoría, «que no va segundo por casualidad». «Los maniatamos en su iniciativa de juego combinativo, saliendo bien a las contras y llegando bien por banda», añadió.

Ahora ya sólo piensa en el Jumilla, su rival del domingo. «Vamos a ir a por los tres puntos. No podemos especular en ningún sitio y trabajaremos bien durante la semana para luchar por la victoria. El punto ante el UCAM Murcia sabe bien, nos refuerza mucho y se pueden conseguir las cosas como estamos trabajando».