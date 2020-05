Un triatleta paralímpico recibe insultos al salir a entrenar

El triatleta paralímpico extremeño Kini Carrasco ha denunciado que cuando estaba entrenándose en bici algunos conductores le llamaron "de todo". "Mi intento de salir en bici hoy: tres kilómetros, una ducha de cubos de agua en referencia a la lluvia que caía y que cinco conductores mal informados y mal educados me llamaran de todo", ha criticado en las redes sociales.

Ha subrayado que "pese a que alguno no les guste", su condición de deportista de alto rendimiento le permite salir a cualquier hora. "Es mi trabajo!", ha recalcado el deportista, que ha participado en los Juegos Paralímpicos de Seúl, Barcelona y Sydney, y que aspira a estar en Tokio. Uno de los últimos títulos de Kini Carrasco lo consiguió el año pasado, cuando se proclamó campeón del mundo de triatlón cross en Pontevedra.

Apoyo del CSD tras muchos casos similares

El CSD ha tildado en las redes sociales de "intolerable" e "insoportable" lo sufrido por Carrasco. "Respeto, por favor, a nuestros deportistas", dice el organismo. Como Carrasco, otros muchos deportistas de alto nivel han sufrido a lo largo de esta semana situaciones similares. Es el caso del campeón de España de campo a través, Carlos Mayo, increpado por varias personas en Zaragoza hasta el punto de que ha variado su zona de entrenamiento en busca de lugares menos concurrido, pese a poder hacerlo donde quiera. "He sentido muchísima impotencia porque considero que no estaba haciendo nada malo, estaba cumpliendo las normas. Por supuesto, entre estas llamadas de atención no incluyo las miradas que hablan por sí solas".

De esas miradas también hablaba el maratoniano Javi Guerra: "He decidido entrenar solo en las horas que se permite hacer deporte o en sitios en los que no haya gente que se pueda sentir molesta, ya que no quiero ser más que nadie y quiero respetar a los ciudadanos para que se sientan seguros y tranquilos al verme correr", aseguró. También ha optado por limitarse a los horarios de los deportistas amateurs la marchadora Julia Takacs. "El estado de forma es lamentable, no veo necesario ir a otras horas. Tenemos derecho sí, pero la gente juzga y prefiero evitar tener que oír comentarios".

El veterano marchador Jesús Ángel García Bragado también ha renunciado a salirse de las franjas horarias de la mayoría, como podría hacer por ley, a la espera de que llegue el dia en que pueda ir al CAR de Sant Cugat. mejor evitarse malentendidos y enfados. La semana que viene pasaremos a otra fase, uno se podrá mover un poquito más y ya podré ir al CAR de Sant Cugat.

La velocista Cristina Lara, denunció el "clima horroroso" que se encontró al salir a entrenar por Sant Boi de Llobregat. Nunca me habían mirado tan mal o escuchado comentarios tan negativos. Aunque me siento afortunada de no haber recibido gritos como si lo han recibido otros compañeros. Pedimos respeto, entiendo la sorpresa y confusión de estos días pero pero pedimos RESPETO Y COMPRENSIÓN. Esto es nuestra profesión y nuestra forma de vivir", escribió.