El Valencia, noquedado y 'mudo' para su estreno en Stamford Bridge

Cuando hace unos días se conocieron los grupos de la Champions en el Valencia lo recibieron con una pequeña sonrisa. Si se quedaba Rodrigo, pensaban en el cuerpo técnico de Marcelino García Toral, pelearían por el liderato de grupo con un Chelsea maniatado por la sanción de la FIFA que le ha dejado sin fichar. Pero cuando ha llegado la hora de levantar el telón, todo ha cambiado, el asturiano ya no está el frente de una plantilla que viajó a Londres noqueada por su destitución y 'muda' por su guerra con Peter Lim, propietario del club, por esa decisión.

Este lunes ningún jugador del Valencia acompañó al Albert Celades, sustituto de García Toral, en la rueda de prensa oficial antes del choque, lo que le valdrá una advertencia de la UEFA. Si la 'afonía' se mantiene, habrá multa la semana que viene. La 'ley del silencio' se inauguró el sábado en la visita al Barcelona, cuando nadie atendió a los medios de comunicación.

Además de mostrar su oposición al cese, entienden que si ningún dirigente ha salido a explicar la situación, no van a ser ellos los que les hagan el trabajo. "No es la situación ideal, está claro, pero es la medida que han tomado los jugadores y no tengo mucho más que decir", apuntó un resignado Celades.

Más allá de lo que pasa fuera del campo, en el Camp Nou se vio a un equipo 'zombi'. El debutante Celades dijo que dado todo funcionaba bien en el terreno de juego con su antecesor no iba a cambiar nada y no lo hizo, pero el resultado no tuvo nada que ver. Nunca con Marcelino en su banquillo había encajado cinco goles como hizo en el estreno del catalán en su banquillo.

Austero por obligación

Enfrente tendrá a un rival que durante años sacudió con sus fichajes el mercado de fichajes y que, en cambio, este verano no ha podido incorporar a ningún jugador por una sanción de la FIFA. El equipo de Roman Abramovich sólo ha podido recuperar a cedidos y su gran operación ha sido una venta, la de Eden Hazard al Real Madrid.

No lo ha tenido fácil para su estreno en el banquillo Frank Lampard, un icono para los 'blues' en su etapa como jugador. Ante la adversidad, ha tirado de la cantera y ha recuperado un estilo más inglés tras la etapa de Sarri. "Somos un poco más directos, más constantes, hay más energía en nuestro juego, buscamos la portería rival lo antes posible", explicó Kepa Arrizabalaga.

Porque el equipo londinense sigue teniendo acento español y no sólo por el portero. Antes que él llegaron, y allí siguen, Azpilicueta, el exblaugrana Pedro y Marcos Alonso. Si el Valencia tiene las bajas de Soler y Piccini, los londinenses no pueden contar con Rüdiger, Ngolo Kanté, Emerson, Reece James y Hudson-Odoi.