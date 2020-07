El Villanovense y Casi, en el momento de la verdad

Han sido meses de espera, de incertidumbre, pero el final del camino empieza a vislumbrarse. El parqué de casa dio paso no hace mucho al césped de verdad, la distancia a los primeros choques y de ahí al primer lance de un partido, aunque fuera amistoso. Ya quedan sólo unos pocos días para que la normalidad llegue de manera completa: con partido oficial, rival de los de cuchillo entre los dientes y ruido de público. La fase de ascenso se vislumbra y el Villanovense espera que sea el final de la pesadilla de la Tercera.

Para todos ha sido una espera larga, pero en especial para José Ruiz Casillas, ‘Casi’, que llegó en enero para ascender y apenas tres meses después tuvo que parar, cuando empezaba a adaptarse y después de cumplir de cara a puerta. El punta murciano dice que están muy motivados. Es optimista con la buena imagen que dieron en el amistoso en Badajoz: “Estamos bien, salimos reforzados porque jugamos contra un club que quiere subir a Segunda A y tiene un equipazo».

Casi, que cumple su segunda etapa con los serones reconoce que la situación ha sido dura para él después de estar sin jugar de junio a enero y tener que volver a parar por la pandemia. Ahora prefiere quedarse con lo bueno y mirar hacia el 18 de julio: «Ha sido extraño, vienes de estar parado, empiezas en enero, coges ritmo, empiezas bien, marcando y dos meses después se para y parece que has jugado un torneo de verano. Pero estoy contento y estoy convencido de que todo va a salir bien».

Debut extraño

El primer todo o nada será contra el Extremadura B. Un partido extraño porque en el filial son conscientes que no podrán subir a Segunda B. A sus 27 años, Casi ha pasado por los equipos promesas de Osasuna, Granada, Oviedo y Valladolid. Descarta la posibilidad de que los de Almendralejo salgan relajados: «Es un partido bastante trampa. Yo he estado en filiales y tienes que mirar para el año que viene, es un escaparate. No van a regalar el partido y lo vamos a tener muy difícil».

De su rival destaca la calidad de algunos de sus hombres y también el aspecto físico después de que muchos hayan alternado con el primer equipo: «Físicamente están como aviones por entrenar con el primer equipo. Todos hemos sido jóvenes y tienes un rendimiento físico mayor”, afirma Casi, quien, no obstante, no quiere excusas ni restar el favoritismo: «Somos el Villanovense, un equipazo».

En este sentido valora la calidad, veteranía y saber hacer de él mismo y de sus compañeros. Un factor que suele ser clave en estos partidos de todo o nada: “Estos partidos sabemos jugarlos, hay gente veterana, yo llevo años jugando y estos partidos me encantan. Nosotros tenemos la experiencia». Además, como delantero advierte que saldrán a ganar, a pesar de que el empate les valga. Cree que deben tener el balón y no especular desde el principio: «Como vayas al empate pierdes. Hay que salir a ganar», dice Casi.