Wellens, el héroe de la España vacía, triunfa en la Vuelta

Hay ciclistas que cuando se van de vacaciones, al menos en el mundo que se conocía antes de la pandemia, cogen el avión, atraviesan el Atlántico y buscan el contacto del mar junto a alguna palmera del Caribe. Todos, o casi todos, todos menos Tim Wellens, el ciclista belga que este sábado se impuso en la meta de Sabiñánigo tras culminar la fuga del día.

Tomás Guitarte, el diputado de Teruel Existe, estaría orgulloso de Wellens y también de su compañero del Lotto y amigo, ahora en el Giro, Thomas de Gendt, quien, de hecho, fue el artífice de la idea. "Él se encargó de todo, reservó los hoteles, buscó las rutas, fueron unos paisajes vacíos pero hermosos, aunque pasamos mucho frío, explicó tras la victoria. Terminó la temporada 2019 y Wellens y De Gent se fueron a Teruel, más o menos por esta época, cuando el mundo era normal. Bautizaron las vacaciones como el viaje a las 'Montañas Vacías' y durante cinco días recorrieron en bici, a través de 680 kilómetros, los parajes de Teruel y también de Cuenca, vieron nacer el Tajo y subieron hasta Javalambre donde el año pasado ganó, precisamente en la Vuelta, Ángel Madrazo, 'El Gorrión de Cazoña'.

