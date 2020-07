Xavi, positivo de coronavirus

Xavi ha dado positivo de coronavirus. El exazulgrana lo ha anunciado en su cuenta de Instagram. Aunque asegura encontrarse bien, no podrá estar con su equipo, el Al Sadd, este sábado en el regreso de la competición oficial en Qatar.

"Hoy no podré acompañar al equipo en la vuelta a la competición oficialEn mi lugar y a la cabeza del 'staff' técnico estará David Prats, entrenador del equipo filial de Al Sadd.Hace unos días y siguiendo el protocolo de la liga de fútbol de Qatar di positivo en el último test covid-19 que me realizaron. Afortunadamente me encuentro en perfecto estado pero, siguiendo el protocolo, aislado hasta que lo haya superado -ha explicado Xavi-. Cuando las autoridades sanitarias me lo permitan, me incorporaré a mi rutina y trabajo diarios con más ganas que nunca. Agradezco a todas las autoridades y en especial a los responsables de la Liga de Qatar, la Federación de Qatar y del Al Sadd el poner a nuestra disposición todos los medios para una detección precoz que evite mayores contagios y garantice un desarrollo normal de la competición. Un abrazo y nos vemos pronto en los campos de fútbol!".

RENOVADO HASTA EL 2021

Xavi renovó el pasado 5 de julio su contrato con el club qatarí por una temporada más, hasta junio del año que viene. De esta manera se aleja la posibilidad del retorno del excapitán azulgrana al banquillo del Camp Nou al concluir el actual curso futbolístico, aunque se reserva, eso sí, la opción de una salida pactada. El Al Sadd, que se ha reforzado este verano con el fichaje de Cazorla, se mide este sábado al Al Khor.