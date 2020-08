La atracción de Cellnex

Según el presidente de Cellnex, Franco Bernabè, el éxito de la histórica ampliación de capital en 4.000 millones de euros anunciada este jueves se debe al apoyo dado por el consejo de administración a «una estrategia de crecimiento sostenido que, en algo más de cinco años desde la salida a bolsa, ha llevado a Cellnex a extender sus operaciones a ocho países en Europa y multiplicar por cuatro su tamaño».

Cellnex ha anunciado desde su salida a bolsa inversiones por valor de 14.100 millones y cuenta con una ambiciosa cartera de proyectos. «Mantenemos el interés de los inversores en un proyecto que desde el 2015 ha reportado un retorno superior al 300%», agregó Bernabè. Esas son algunas de las claves del éxito de la operación. Pero hay más.

RESPUESTA DEL MERCADO

Primera gran operación del año

La ampliación de capital de Cellnex es la mayor que se realiza en el mercado europeo este año. Y figura entre las pocas que se han realizado en los meses que coinciden con la crisis del covid-19. «Ya es un indicio», afirma Juan Moreno, analista de Bankinter. «En estos momentos no sale una operación al mercado que no cuente con suficientes garantías de que tendrá éxito», agrega. Esa circunstancia ha despertado el interés de los inversores, que no han tenido muchas oportunidades en el presente ejercicio. Prueba de ello es que la demanda de acciones ha superado en 46,3 veces la oferta inicial, lo cual es histórico. Es decir, se han solicitado acciones por valor de 185.000 millones de euros, cuando la ampliación es de 4.000 millones. Los primeros interesados han sido los actuales accionistas de Cellnex, ya que un 99,45% de los titulares de derechos de suscripción preferente han acudido a la ampliación.

«El resultado de la ampliación muestra un fuerte interés inversor en la compañía», explican en Bankinter. «Ofrece un potencial de revalorización próximo al 20% y rentabilidad por flujo de caja superior al 5% a partir del 2022», agregan. No hay que olvidar, y así lo ha recordado el consejero delegado de la sociedad, Tobías Martínez, que Cellnex ya había ejecutado dos ampliaciones de capital en el 2019 por un importe de 3.700 millones de euros. Tampoco, que su rentabilidad del 50% desde que debutó en la bolsa española.

EL OBJETIVO

Líder en redes?5G en Europa

Una ampliación de capital de 4.000 millones de euros le garantiza una capacidad de compra de activos por valor de 15.000 millones en el mercado, consideran los analistas. Algo nada desdeñable en un momento en el que está en juego el desarrollo comercial del 5G. «Con la capacidad que se ha generado puede garantizarse el liderazgo del mercado del 5G en Europa», destaca Bankinter. Lo que quiere decir que se puede colocar como la primera empresa de infraestructura de las redes que tendrán que utilizar los operadores para desarrollar el último grito en las comunicaciones inalámbricas. «Ese mercado pasa de ser un riesgo a convertirse en una oportunidad», afirma Moreno.

SOLIDEZ DE LA ACTIVIDAD

Un negocio inmune al covid-19

La excelente situación bursátil del Cellnex tiene una sólida base en las características del negocio. El covid-19 no tiene impacto en su actividad; más bien refuerza el desarrollo de las telecomunicaciones y las redes. Además, «tiene capacidad de crecimiento sin riesgos regulatorios», destaca Juan Moreno, de Bankinter. «Al contrario que otras compañías defensivas, como las eléctricas, tiene libertad tarifaria». H