Barcelona se prepara para acoger su octavo Smart City Expo World Congress

Barcelona acogerá la octava edición del Smart City Expo World Congress (SCEWC), que tendrá lugar en el recinto Gran Vía de Fira de Barcelona del 13 al 15 de noviembre. En este certamen la organización ha confirmado la asistencia de un total de 840 empresas expositoras, representantes de 700 ciudades de todo el mundo y más de 100 alcaldes. Tras ocho ediciones la concurrencia del evento va en aumento y, para darle respuesta, la Fira ha aumentado el 31% el espacio de exposición, ocupando por primera vez dos pabellones.

Get ready for another fabulous record-breaking year!✨

➡️20,000 Visitors

➡️700 Exhibitors

➡️700 Cities

➡️+400 Speakers

➡️+120 Countries

➡️+50 Side Events

13-15 Nov. #SCEWC18 #theEventforCities

Together we create #CitiesToLiveIn! https://t.co/sa199Pnlu3 pic.twitter.com/5tM4Lsz94i