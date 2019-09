El Corte Inglés prevé facturar 1.000 millones 'on line' en el 2020

El Corte Inglés prevé facturar 1.000 millones de euros en el 2020 procedente del negocio 'on line', según ha avanzado el director de 'ecommerce' y clientes del gigante de la distribución española, Ricardo Goizueta, al tiempo que ha avanzado que en 15 días se lanzará la nueva 'app' de la compañía. Goizueta ha realizado estas declaraciones durante su intervención en la asamblea de Anged, donde ha abordado las dificultades y sinergias 'on' y 'offline' en el comercio. El directivo ha señalado que la aplicación de móvil de El Corte Inglés tiene más tráfico que otros dispositivos. 'La tienda 'online' es la primera tienda de El Corte Inglés", ha apuntado.

De esta forma, el grupo español tiene previsto presentar su nueva versión en 15 días, que pretende cambiar la forma de comunicarse con sus clientes y su apuesta por la omnicanalidad, según avanzó la presidenta, Marta Álvarez, en la pasada junta de accionistas.

En este sentido, Goizueta ha asegurado que El Corte Inglés tiene una hoja de ruta "clarísima" y que es el ejemplo de como se está abordando la transformación digital en las empresas, aunque ha reconocido que una de las amenazas es que el "'ecommerce' explote" y el "no estar preparados" en algunas categorías. Así, ha defendido que el mercado 'online' crezca, pero no de forma "desmesurada" y ha reconocido que el 'Black Friday' "no es una buena noticia". El directivo ha avanzado que el cliente multicanal "compra el doble" y ha señalado que en la apuesta por la omnicanalidad, todas las marcas tendrán el surtido completo que se ofrece en el 'online' y por la personalización, con 'emails' personalizados a cada cliente.